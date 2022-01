DGAP-Adhoc: Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2021 / Vorläufiges Ergebnis

DGAP-Ad-hoc: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2021 / Vorläufiges Ergebnis



18.01.2022

Jahresabschluss 2021 / Vorläufiges Ergebnis Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2021 zeichnet sich mit einem vorläufigen und ungeprüften Jahresüberschuss von rund 3,4 Mio. EUR ein weiteres sehr gutes Ergebnis ab (Gj. 2020: Jahresüberschuss 5,4 Mio. EUR). Auch die Tochtergesellschaft Esterer AG, Altötting, an der die Allerthal-Werke AG rund 86% der Aktien hält, konnte das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich mit einem vorläufigen und ungeprüften Jahresüberschuss von rund 0,95 Mio. EUR abschließen (Gj. 2020: Jahresfehlbetrag 0,24 Mio. EUR). Nach handelsrechtlichen Abschluss- und Ausweisvorschriften ist dieser Erfolg nicht im oben genannten Ergebnis der Allerthal-Werke AG abgebildet. Entsprechend dem Vorstandskonzept der Gesellschaft zur Verwendung des Bilanzgewinns (vgl. DGAP Corporate News vom 09.12.2013) ergibt sich damit ein Dividendenvorschlag an die diesjährige Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG von voraussichtlich 1,10 EUR je Stückaktie (Vj. 1,90 EUR Dividende). Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der voraussichtlich am 08. April 2022 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen. Köln, den 18. Januar 2022 Der Vorstand



Ansprechpartner bei Rückfragen:

Alfred Schneider

Vorstand der Allerthal-Werke AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln Tel. (02 21) 8 20 32 - 0

Fax (02 21) 8 20 32 - 30

E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de

