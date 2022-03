DGAP-Adhoc: CytoTools AG: Einigungsvertrag beendet Auseinandersetzungen zwischen der CytoTools AG, der DermaTools Biotech GmbH und Gesellschaftern der DermaTools Biotech GmbH

DGAP-Ad-hoc: CytoTools AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vereinbarung

CytoTools AG: Einigungsvertrag beendet Auseinandersetzungen zwischen der CytoTools AG, der DermaTools Biotech GmbH und Gesellschaftern der DermaTools Biotech GmbH



Einigungsvertrag beendet Auseinandersetzungen zwischen der CytoTools AG, der DermaTools Biotech GmbH und Gesellschaftern der DermaTools Biotech GmbH Darmstadt, 8.3.2022 - Die CytoTools AG und die DermaTools Biotech GmbH haben heute mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung der DermaTools Biotech GmbH einen Einigungsvertrag geschlossen, um bestehende Streitigkeiten zwischen der CytoTools AG und der DermaTools Biotech GmbH und einzelnen Gesellschaftern der DermaTools Biotech GmbH beizulegen. Im Rahmen des Einigungsvertrages erfolgte u.a. eine Verständigung auf die gemeinsame Zielsetzung, das Produkt DermaPro(R) so schnell wie möglich zur Zulassung zu bringen. Gestützt auf eine Analyse des gesamten Entwicklungsprogramms des Produktes DermaPro(R) durch externe Experten wurde beschlossen, dass DermaPro(R) als Medizinprodukt zugelassen werden soll, nicht als Arzneimittel. Die DermaTools Biotech GmbH wird nun die angepasste Phase-III-Studie und die notwendigen Schritte zum Erhalt des CE-Zertifikats von DermaPro(R) durchführen. Die CytoTools AG wird Kosten für die angepasste Phase-III-Studie sowie die Zulassung als Medizinprodukt im Rahmen einer Kapitalerhöhung übernehmen, durch die der DermaTools Biotech GmbH 1,5 Mio. zufließen werden. Bestehende Rechtsstreitigkeiten haben sich mit Abschluss des Einigungsvertrages erledigt. Um eine angemessene Balance zwischen den Interessen der Minderheits- und Mehrheitsgesellschafter herzustellen, ist der Gesellschaftsvertrag der DermaTools Biotech GmbH angepasst und ein Beirat eingesetzt worden. Nach dem neuen Gesellschaftsvertrag bedürfen Gesellschafterbeschlüsse grundsätzlich einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen. In bestimmten Fällen wie Verkauf oder Auslizenzierung des Produktes DermaPro(R), Änderung der Strategie für das Produkt DermaPro(R), Änderungen des Gesellschaftsvertrages oder Strukturmaßnahmen bedarf es einer Mehrheit von 85% der abgegebenen Stimmen. Neu in die Geschäftsführung tritt Dr. Reinhold Gahlmann ein, ein Experte auf dem Gebiet dermatologischer Produktentwicklung und -zulassung. Er wird zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer Dr. Dirk Kaiser die DermaTools Biotech GmbH leiten. Dr. Mark-André Freyberg scheidet mit Durchführung der Kapitalerhöhung aus der Geschäftsführung der DermaTools Biotech GmbH aus und lässt sein Amt als Geschäftsführer bis zu diesem Zeitpunkt ruhen. In Umsetzung des Einigungsvertrages wird auch die gegen den Kapitalerhöhungsbeschluss der CytoTools AG vom 22. Dezember 2021 erhobene Anfechtungsklage zurückgenommen. Damit wird der Weg zur Durchführung der Kapitalerhöhung der CytoTools AG frei, um bestehende Fremdverbindlichkeiten der CytoTools AG abzulösen und der CytoTools AG die für die Fortführung ihres Geschäftsbetriebes erforderlichen Mittel zu verschaffen. Kontakt:

Cytotools AG

Dr. Bruno Rosen

Klappacher Strasse 126

64285 Darmstadt

T: +49 6151 951 581 2

M: kontakt@cytotools.de



