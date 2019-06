DGAP-Adhoc: EQS Group AG veräußert Beteiligung an der ARIVA.DE AG

DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

EQS Group AG veräußert Beteiligung an der ARIVA.DE AG



24.06.2019

EQS Group AG veräußert Beteiligung an der ARIVA.DE AG

Konzentration auf Corporate Compliance und Investor Relations München - 24.06.2019 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) veräußert ihre Beteiligung in Höhe von 92 Prozent an der ARIVA.DE AG, Kiel mit Wirkung zum 01.07.2019. Der Aktienkaufvertrag wurde heute unterzeichnet. Käufer ist die wallstreet:online AG mit Sitz in Berlin. Der Verkaufserlös beträgt zunächst 6,9 Mio. Euro und ist in seiner endgültigen Höhe abhängig von Umsatz- und Earn-Out-Komponenten. Der Gesamtkaufpreis basiert auf einer Unternehmensbewertung von rund 8,0 Mio. Euro.



Die ARIVA.DE AG ist ein führender Anbieter für Finanzdaten und Softwarelösungen für Finanzinstitute und Betreiber des gleichnamigen Finanzportals. Die EQS Group AG war seit dem Jahr 2007 an dem Kieler Unternehmen beteiligt und hatte im Juli 2016 die Mehrheit übernommen. Das Unternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeiter. Die Entscheidung für den vollständigen Verkauf der Beteiligung an der ARIVA.DE AG beruht auf der strategischen Ausrichtung der EQS Group AG auf die Bereiche Corporate Compliance und Investor Relations. Der Verkaufspreis liegt deutlich über dem kumulierten Einstandspreis. Durch die Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG im zweiten Halbjahr 2019 plant der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 nun mit einem Umsatzanstieg von 4% bis 9% auf dann 37,5 Mio. Euro bis 39,5 Mio. Euro. Bereinigt um die Effekte aus IFRS 16 wird das EBITDA weiterhin zwischen EUR 1,0 Mio. und EUR 2,0 Mio. erwartet. Weitere Hinweise: Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de ). Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren. Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinien-Management, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 500 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-21029833 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com 24.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

