DGAP-Adhoc: EXASOL AG : Wechsel im Aufsichtsrat

DGAP-Ad-hoc: Exasol AG / Schlagwort(e): Personalie

EXASOL AG : Wechsel im Aufsichtsrat



03.05.2022 / 17:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Exasol AG: Wechsel im Aufsichtsrat



Nürnberg, 03.05.2022: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Exasol AG, Prof. Jochen Tschunke, und Dr. Knud Klingler haben heute erklärt, ihre Ämter mit Wirkung zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die voraussichtlich am 6. Juli 2022 stattfinden wird, aus persönlichen Gründen niederzulegen. Prof. Jochen Tschunke und Dr. Knud Klingler gehören dem Gremium seit dem Jahr 2008 an. Die Gesellschaft plant, den derzeit vierköpfigen Aufsichtsrat auf sechs Personen zu erweitern. Ziel ist es, das Gremium mit zusätzlichen Kompetenzen breiter aufzustellen und auch das Thema Corporate Governance noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Die Kandidatenvorschläge werden mit der Einladung zur Hauptversammlung bekanntgegeben. Volker Smid wird nach der kommenden Hauptversammlung für den Vorsitz im Aufsichtsrat kandidieren.



IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com 03.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de