DGAP-Adhoc: Fair Value REIT-AG: Insiderinformation nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung

19.08.2022 / 11:49 CET/CEST

Ad-hoc-Meldung Insiderinformation nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung Fair Value REIT-AG Robert-Bosch-Straße 11 63225 Langen WKN: A0MW97 ISIN: DE000A0MW975 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO) Fair Value REIT-AG erhöht Prognosen für Mieterträge und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) für 2022 Prognose für Mieteinnahmen in 2022 wird von 17,0 bis 18,0 Mio. Euro auf 18,0 bis 19,0 Mio. Euro angehoben

Prognose für FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) in 2022 wird von 8,5 bis 9,5 Mio. Euro auf 10,0 bis 11,0 Mio. Euro angehoben Langen, 19. August 2022 Die Fair Value REIT-AG (Gesellschaft) (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975) erhöht die Prognose für die Mieterträge im Geschäftsjahr 2022 auf 18,0 bis 19,0 Mio. Euro. Dies liegt über der im März 2022 veröffentlichten Prognose von 17,0 bis 18,0 Mio. Euro. Die Anhebung ist zum überwiegenden Anteil auf Mieterhöhungen in diversen Mietverträgen zurückzuführen, die als Folge vom Erreichen der in den Verträgen verankerten Indexierungsschwellen wirksam wurden. Weitere Effekte sind eine leicht bessere Vermietungsleistung als geplant und eine höhere Kapitalisierung von mietfreien Zeiten. Diese Effekte beeinflussen ebenfalls die Funds from Operations (FFO I) (nach Steuern, vor Minderheiten). Außerdem wird nunmehr der Effekt aus Wertminderungen auf Forderungen niedriger erwartet, so dass die im März 2022 veröffentlichte Prognose für die Funds from Operations (FFO I) (nach Steuern, vor Minderheiten) von bisher 8,5 bis 9,5 Mio. Euro auf nunmehr 10,0 bis 11,0 Mio. Euro erhöht wird. Die Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2022 ist für den 25. August 2022 geplant. Fair Value REIT-AG Der Vorstand Kontakt: Fair Value REIT-AG Tim Brückner Robert-Bosch-Straße 11 63225 Langen Tel.: 06103 440016 1 Fax: 06103 440016 9 E-Mail: brueckner@fvreit.de 19.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

