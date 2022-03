DGAP-Adhoc: Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia erwirbt Azolver

DGAP-Ad-hoc: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Francotyp-Postalia Holding AG: Francotyp-Postalia erwirbt Azolver



22.03.2022 / 21:56 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung

Francotyp-Postalia erwirbt Azolver Berlin, 22. März 2022 - Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) gibt bekannt, dass Francotyp-Postalia (FP) sich heute mit der Azolver Holding GmbH geeinigt hat, sämtliche Anteile an den operativen Gesellschaften der Azolver zu erwerben. Der dingliche Erwerb ist für den 23. März 2022 vereinbart. Azolver vertreibt schwerpunktmäßig Hardware für Postbearbeitung (Frankiermaschinen) und bietet zusätzlich Software für Asset Tracking und Parcel Shipping in Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, der Schweiz und Italien an. Darüber hinaus erwirbt FP ein voll integriertes Technologie- und Dienstleistungszentrum in Estland sowie logistische Einrichtungen in Belgien. Mit dieser Akquisition baut FP seine Position im Markt für Mailing, Shipping & Office Solutions in Nordeuropa, der Schweiz und Italien aus. FP wird durch die Realisierung von Synergien in einem konsolidierten Markt profitieren. Das Technologie- und Dienstleistungszentrum von Azolver mit den Bereichen Finanzen, Kundensupport, Softwareentwicklung und IT wird die Transformation der gesamten FP-Gruppe unterstützen. Um die Geschäftsbereiche klarer zu fassen, benennt FP den Geschäftsbereich "Franking & Office Solutions" in "Mailing, Shipping & Office Solutions" und den Geschäftsbereich "Software & Business Process Automation" in "Digital Business Solutions" um. Für 2021 weisen die erworbenen Unternehmen auf Basis vorläufiger Abschlüsse einen Umsatz von rund EUR 30 Millionen und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund EUR 3,8 Millionen aus.



Bei dem Kaufpreis handelt es sich um einen Betrag im untersten zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, der frei verfügbare Zahlungsmittel im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich enthält. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt überwiegend aus frei verfügbaren Kreditlinien des laufenden Konsortialdarlehens-vertrags. Der verbleibende Teil wird aus eigenen liquiden Mitteln finanziert. Für Investor Relations- und Presse-Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Über Francotyp-Postalia:



Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereichen: Digital Business Solutions, Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services. Im Geschäftsfeld Digital Business Solutions optimiert FP die Geschäftsprozesse der Kunden und bietet Lösungen wie elektronische Signaturen, Hybrid-Mail, Input/Output-Management für physische und digitale Dokumente sowie die datengetriebene Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse. Im Geschäftsfeld Mailing, Shipping & Office Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland und Österreich. FP ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in 40 weiteren Ländern über ein Händlernetz vertreten. Im Geschäftsfeld Mail Services bietet FP die Konsolidierung von Geschäftspost an und ist einer der führenden Anbieter in Deutschland. Im Jahr 2020 erwirtschaftete FP einen Umsatz von rund EUR 196 Millionen.

