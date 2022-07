DGAP-Adhoc: Gigaset AG beruft Dr. Magnus Ekerot zum neuen CEO und Vorstandsvorsitzenden

DGAP-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie

Gigaset AG beruft Dr. Magnus Ekerot zum neuen CEO und Vorstandsvorsitzenden



WKN: 515600 / WKN A14KQ7 Bocholt, 27. Juli 2022 Gigaset AG beruft Dr. Magnus Ekerot zum neuen CEO und Vorstandsvorsitzenden Bocholt, 27. Juli 2022 [08:30 Uhr] Der Aufsichtsrat der Gigaset AG hat mit heutigem Beschluss Dr. Magnus Ekerot (53) für drei Jahre zum neuen CEO und Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Dienstbeginn soll spätestens der 1. Januar 2023 sein. Dr. Magnus Ekerot tritt die Nachfolge von Klaus Weßing (65), bislang CEO und Vorstandsvorsitzender der Gigaset AG, an, der spätestens im Laufe des Jahres 2023 in Ruhestand gehen wird. Dr. Ekerot, derzeit Senior Vice President bei Bosch Security and Safety Systems, hält einen MBA im strategischen Management und blickt auf eine über 25-jährige Karriere bei international renommierten Unternehmen zurück. Dr. Ekerots berufliche Laufbahn hat ihren Schwerpunkt im Bereich IT und Technologie. Er bekleidete bereits mehrere CEO-Positionen. Der Aufsichtsrat der Gigaset AG sieht in Dr. Ekerot die ideale Besetzung für Gigaset, um das Unternehmen erfolgreich ins nächste Jahrzehnt zu führen. Die Gigaset AG, Bocholt, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen, Android -basierte Smartphones, Cloud-basierte Smart Home Anwendungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für KMU und Enterprise-Kunden. Das Traditionsunternehmen zeichnet sich in besonderer Weise durch seine Produktion Made in Germany aus. Hauptsitz der Gesellschaft ist Bocholt, Deutschland. Ferner werden ein Software-Entwicklungs-Zentrum in Wroclaw, Polen sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa und Asien unterhalten. Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt. 27.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

