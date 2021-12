DGAP-Adhoc: HAMMONIA Schiffsholding AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2021

DGAP-Ad-hoc: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

HAMMONIA Schiffsholding AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2021



08.12.2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2021 Hamburg, den 08.12.2021 - Die Planung für das Geschäftsjahr 2021 der HAMMONA Schiffsholding AG wurde für die Aufsichtsratssitzung routinemäßig erstellt und einer Prüfung unterzogen. Dabei hat sich heute ergeben, dass eine Anpassung des prognostizierten Jahresergebnisses erforderlich ist. Hintergrund ist zum einen ein Verkauf des Schiffes MS "HAMMONIA BEROLINA" innerhalb des Konzernverbundes. Das Schiff, an dem die AG mittelbar mit ca. 79% beteiligt bleibt, wird von der bisherigen Schiffs-KG an eine neue Beteiligungsgesellschaft verkauft, wobei der Mitgesellschafter der AG einen Teil seiner Beteiligung an einen neuen, weiteren Mitgesellschafter überträgt. An der Anteilshöhe der AG ändert sich hingegen nichts. Gleichwohl erfolgt durch den Verkauf eine Hebung der bisherigen stillen Reserven, da der am aktuellen Marktwert orientierte Verkaufspreis von ca. USD 32,93 Mio. über dem aktuellen Buchwert des Schiffes (EUR 6,57 Mio. per 30.06.2021) liegt. Der sich hieraus ergebende Ertrag führt zu einem nicht liquiditätswirksamen Anstieg in der Ergebnisplanung für 2021 um EUR 17,87 Mio. Ebenfalls angepasst werden muss die Planung für die Beteiligung an der HAMMONIA Tanker Holding. Dort gibt es einen Streit mit dem Zeitcharterer. Die HAMMONIA Tanker Holding, über die die AG mittelbar an einem Tankschiff beteiligt ist, berücksichtigt dies zunächst über die Bildung einer Rückstellung in Höhe des Streitwertes von USD 0,5 Mio. bis zur Klärung des Streits. Das für 2021 geplante Jahresergebnis, das bislang in Höhe in Höhe von 3,2 - 4,2 Mio. EUR prognostiziert wurde, erhöht sich im Hinblick auf die beiden Sachverhalte saldiert auf 20,7 - 21,7 Mio. EUR. Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den erhöhten Erträgen aus der HAMMONIA BEROLINA lediglich um Buchgewinne handelt und kein Barmittelzufluss resultiert. 08. Dezember 2021 HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

