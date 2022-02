DGAP-Adhoc: Heidelberg Pharma und Huadong geben strategische Partnerschaft mit Kapitalbeteiligung bekannt

DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Kooperation

Heidelberg Pharma und Huadong geben strategische Partnerschaft mit Kapitalbeteiligung bekannt



27.02.2022 / 13:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Heidelberg Pharma und Huadong geben strategische Partnerschaft mit Kapitalbeteiligung bekannt - Heidelberg Pharma gewährt Huadong eine exklusive Lizenz für die Entwicklung und Kommerzialisierung von HDP-101 und HDP-103 in Asien[1] (ohne Japan), zusätzlich exklusive Optionen auf zwei weitere Portfoliokandidaten, mit einem Gesamtwert von bis zu 930 Mio. USD (825 Mio. EUR) - Huadong beteiligt sich auch an einer Bezugsrechtsemission und übernimmt Anteile des derzeitigen Aktienbesitzes von bestehenden Aktionären, einschließlich der Hauptaktionärin dievini[2], in Höhe von insgesamt 105 Mio. EUR - Huadong wird zweitgrößter Aktionär; dievini bleibt Hauptaktionärin - Heidelberg Pharma plant Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR zu einem Ausgabepreis von 6,44 EUR pro Aktie - Telefonkonferenz am 28. Februar 2022 um 13:00 Uhr Ladenburg, 27. Februar 2022 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) und Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (SZ 000963; Huadong) gaben heute bekannt, dass die Unternehmen mit der Unterzeichnung einer exklusiven Lizenzvereinbarung sowie einer Investitionsvereinbarung eine strategische Partnerschaft eingegangen sind. Die Vereinbarungen wurden von hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Huadong, einem der führenden pharmazeutischen Unternehmen in China mit Schwerpunkt auf Onkologie und ADC-Forschung, Entwicklung und Vermarktung abgeschlossen. Die strategische Partnerschaft besteht aus den folgenden Vereinbarungen: Lizenzvereinbarung für die ATAC(R)-Technologie - Heidelberg Pharma gewährt Huadong exklusive Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für die ATAC(R)-Kandidaten HDP-101 (BCMA-ATAC) sowie HDP-103 (PSMA-ATAC) für Asien1 und hat im Rahmen des Vertrags Anspruch auf eine Vorabzahlung in Höhe von 20 Mio. USD (17,5 Mio. EUR) und Meilensteinzahlungen von bis zu 449 Mio. USD (400 Mio. EUR), sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich für jeden Kandidaten. - Heidelberg Pharma gewährt Huadong die exklusive Option für die Forschungskandidaten HDP-102 (CD37-ATAC) und HDP-104 (nicht-veröffentlichtes Zielmolekül) für Asien1 in einer Gesamthöhe von bis zu 461 Mio. USD (410 Mio. EUR), sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich für jeden Kandidaten. - Huadong hat das Recht auf Erstverhandlung einer Lizenz für die nächsten zwei ATAC(R)-Kandidaten für Asien1. - Huadong wird der strategische Partner für Heidelberg Pharmas Produktentwicklung in Asien. Investitionsvereinbarung - Huadong beabsichtigt eine Kapitalbeteiligung an Heidelberg Pharma in Höhe von 105 Mio. EUR, was 35 % der vorhandenen Aktien nach Vollzug der Transaktion entspricht. Die Beteiligung setzt sich aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsemission und einer Aktienübertragung zusammen. - Heidelberg Pharma plant eine Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR. Dabei sollen bis zu 12.408.649 Aktien zu einem Preis von 6,44 EUR je Aktie ausgegeben werden, dem Preis der letzten Finanzierungsrunde im April 2021. Die Bezugsrechtsemission wird auf der Grundlage eines Prospekts und unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals erfolgen. Die Billigung des Prospekts für die Bezugsrechtsemission durch die BaFin[3] wird in Zusammenhang mit der Erteilung aller anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen veröffentlicht. Weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. - Huadong wird sich an der geplanten Bezugsrechtsemission beteiligen, mit dem Ziel etwa 26 % der vorhandenen Aktien der Heidelberg Pharma zu erwerben. Um diesen Prozentsatz zu erreichen, erklärten sich die Hauptaktionärin dievini und mit ihr verbundene Unternehmen bereit, ihre Bezugsrechte an Huadong zu übertragen. Außerdem wird Huadong alle Aktien übernehmen, die von den Aktionären im Rahmen der Bezugsrechtsemission nicht gezeichnet werden. Huadong wird im Anschluss an die Kapitalerhöhung die erforderliche Anzahl bestehender Aktien von dievini erwerben, um bis zu 35 % des Aktienkapitals zu erreichen. - Der Aktienerwerb durch Huadong steht unter dem Vorbehalt bestimmter Vollzugsbedingungen, wie etwa der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe, der Befreiung Huadongs von der Pflicht zur Abgabe eines Pflichtangebots durch die BaFin, sowie der nach chinesischem Recht erforderlichen Genehmigung für ausländische Direktinvestitionen (ODI). - Die Vollzugsbedingungen müssen grundsätzlich bis zum 27. August 2022 (Long Stop Date) erfüllt sein. Sollten die Vollzugsbedingungen nicht bis zum 27. Juli 2022 eingetreten sein, ist Huadong berechtigt, das Long Stop Date bis zum 27. Oktober 2022 zu verlängern, sofern Huadong der Gesellschaft ein Darlehen in Höhe von 10 Mio. EUR für die Dauer von 12 Monaten zum marktüblichen Zinssatz gewährt. dievini würde im Rahmen der am 17. Februar 2022 bekannt gegebenen Finanzierungszusage ebenfalls ein Darlehen zu denselben Bedingungen wie das Darlehen von Huadong gewähren. - Sollten die Genehmigungen nicht bis zum Long Stop Date erteilt werden, wird Huadong keine Aktien an der Gesellschaft erwerben. dievini würde jedoch erwägen, sich an der Bezugsrechtsemission zu beteiligen und einen Teil ihrer Bezugsrechte auszuüben, um die am 17. Februar 2022 per Ad-hoc-Mitteilung angekündigte Finanzierungszusage ganz oder teilweise zu erfüllen.



[1] Asien (ohne Japan, Indien, Pakistan, Sri Lanka): Volksrepublik China, Hongkong, Macao, Taiwan, Südkorea, Indonesien, Singapur, die Philippinen, Thailand, Bangladesch, Bhutan, Brunei, Myanmar, Kambodscha, Laos, Malaysia, Malediven, Mongolei, Nepal und Vietnam

[2] dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG

[3] Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Einladung zur Telefonkonferenz Am 28. Februar 2022 wird Heidelberg Pharma um 13:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz und einen Live-Audio-Webcast veranstalten, um die neue Partnerschaft vorzustellen und Fragen zu beantworten. Die Teilnehmer können ihre Fragen telefonisch oder online über das Q&A-Chat-Fenster stellen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, können sich die Teilnehmer im Voraus registrieren und erhalten dann spezielle Einwahldaten, die einen einfachen und schnellen Zugang zur Telefonkonferenz ermöglichen: https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2478601&linkSecurityString=516bcba02 Alternativ können sich diejenigen, die sich nicht im Voraus registriert haben, in die Konferenz einwählen, indem sie eine der folgenden Nummern wählen: Deutschland: +49 (0) 69 566 037000

Vereinigtes Königreich: +44 (0) 203 059 58 69

Vereinigte Staaten: +1 760 294 1674 Für den Online-Zugang zum Live-Audio-Webcast verwenden Sie bitte den folgenden Link: https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=7e9glHUV Über Heidelberg Pharma

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Die proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in der klinischen Entwicklung befindet. HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der präklinischen Prüfung. Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com Über Huadong

Huadong Medicine Co., Ltd. (SZ.000963) ist ein führendes chinesisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Hangzhou, China. Huadong Medicine wurde 1993 gegründet und verfügt über vollständig integrierte Forschungs- und Entwicklungs-, Herstellungs-, Vertriebs-, Verkaufs- und Marketingkapazitäten. Das Produktportfolio und die Pipeline von Huadong Medicine sind auf die Bereiche Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Diabetes spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt 11.000 Mitarbeiter und verfügt über eine der umfangreichsten kommerziellen Netzwerke und Marketingkapazitäten in China. 'Patientenorientiert und wissenschaftsgetrieben' ist das Motto von Huadong Medicine. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.eastchinapharm.com/en. Kontakt

Heidelberg Pharma AG

Corporate Communications

Sylvia Wimmer

Tel.: +49 89 41313829

E-Mail: investors@hdpharma.com

IR/PR-Unterstützung

MC Services AG

Katja Arnold (CIRO)

Managing Director & Partner

Tel.: +49 89 21022840

E-Mail: katja.arnold@mc-services.eu Huadong Kontakt

Bo Chen

Tel: +86 571 8990 3300

E-Mail: ir@eastchinapharm.com Disclaimer von Heidelberg Pharma

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt', 'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder ähnliche Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden. Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Heidelberg Pharma übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln. 27.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de