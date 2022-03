DGAP-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG gestaltet Vorstand um - CFO und CHRO scheiden vorzeitig aus

DGAP-Ad-hoc: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Personalie

HENSOLDT AG: HENSOLDT AG gestaltet Vorstand um - CFO und CHRO scheiden vorzeitig aus



16.03.2022 / 16:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung hat der Aufsichtsrat der HENSOLDT AG in seiner heutigen Sitzung der vorzeitigen einvernehmlichen Beendigung der Bestellung von Axel Salzmann (CFO) und Peter Fieser (CHRO) als Vorstandsmitglieder zugestimmt. Axel Salzmann wird am 30. Juni 2022 und Peter Fieser am 30. September 2022 aus dem Vorstand ausscheiden. Beide werden im Anschluss dem Unternehmen noch 3 Monate beratend zur Verfügung stehen. Der bisherige Head of Central Controlling & Investor Relations, Christian Ladurner, wird das Amt des CFO zum 1. Juli 2022 übernehmen. Nachfolger von Peter Fieser wird Dr. Lars Immisch, derzeit Executive Vice President HR Airbus Defence and Space, zum 1. Oktober 2022.Kontakt: Joachim SchranzhoferTel.: +49 (0)89 51518 1823E-Mail: joachim.schranzhofer@hensoldt.net