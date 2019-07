DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ AG: Deutlich positiver Ergebnisbeitrag aus der Immobilienbewertung im Q2 2019 erwartet

DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien

IMMOFINANZ AG: Deutlich positiver Ergebnisbeitrag aus der Immobilienbewertung im Q2 2019 erwartet



02.07.2019 / 18:46 CET/CEST

IMMOFINANZ AG: Deutlich positiver Ergebnisbeitrag aus der Immobilienbewertung im Q2 2019 erwartet Der Vorstand der IMMOFINANZ AG erwartet für das 2. Quartal 2019 aus heutiger Sicht einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag aus der Immobilienbewertung. Auf Basis der zum Halbjahr erfolgten, externen Immobilienbewertung zeichnen sich positive Bewertungseffekte im Bereich von voraussichtlich EUR 100,0 Mio. ab. Neben dem anhaltend sehr guten Marktumfeld in Österreich und Deutschland reflektiert das Ergebnis auch die positive Marktentwicklung in einzelnen zentral- und osteuropäischen Kernländern der IMMOFINANZ. Das Halbjahresergebnis der IMMOFINANZ wird am 28. August 2019 (abends) veröffentlicht.



Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,4 Mrd., das sich auf rund 220 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

02.07.2019 CET/CEST

