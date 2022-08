DGAP-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: Neuer Finanzvorstand bestellt

DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Personalie

init innovation in traffic systems SE: Neuer Finanzvorstand bestellt



19.08.2022 / 09:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Aufsichtsrat der init innovation in traffic systems SE hat einen neuen Finanzvorstand bestellt. Dr. Marco Ferber übernimmt mit Wirkung zum 1. März 2023 diese Position und tritt damit die Nachfolge von Jennifer Bodenseh an, die bereits zum 30. Juni 2022 das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Dr. Marco Ferber verfügt über umfangreiche Erfahrung in der kaufmännischen und strategischen Führung internationaler börsennotierter Unternehmen. Vor dem Eintritt in die init SE war der promovierte Diplom-Kaufmann als Prokurist für das Corporate Accounting, das Performance- und Risiko-Controlling sowie den Bereich Steuern des Bilfinger-Konzerns verantwortlich. Davor war der Finanzexperte in verschiedenen Führungsaufgaben im In- und Ausland bei der Thomas Cook Group erfolgreich, u. a. als Managing Director einer großen Landesgesellschaft. Seine Laufbahn begann Dr. Marco Ferber im Januar 2000 als Berater bei McKinsey & Company, Inc. Mit seiner langjährigen und internationalen Erfahrung im Finance-Bereich bringt Dr. Marco Ferber die richtigen Voraussetzungen für ein global agierendes Unternehmen wie init mit. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Rühlig. Kontakt: Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

