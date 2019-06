DGAP-Adhoc: INTERSHOP Communications AG beschließt Barkapitalerhöhung und platziert rund 3,37 Mio. Aktien

DGAP-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

INTERSHOP Communications AG beschließt Barkapitalerhöhung und platziert rund 3,37 Mio. Aktien



25.06.2019 / 10:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Jena, 25. Juni 2019 - Der Vorstand der INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um knapp 9 % des bestehenden Grundkapitals beschlossen. Der Beschluss sieht vor, das Grundkapital von derzeit 39.208.309 Euro auf 42.582.492 Euro durch die Ausgabe von 3.374.183 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien beträgt 1,14 Euro. Der Bruttoemissionserlös liegt damit bei 3,8 Mio. Euro. Gezeichnet wurden die Aktien von drei institutionellen Investoren, der Shareholder Value Beteiligungen AG, der Shareholder Value Management AG und der AXXION S.A. für Rechnung mehrerer Fondsmandate. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister sollen die neuen Aktien prospektfrei zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen und in die bestehende Notierung einbezogen werden.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung wird Intershop für den weiteren Umbau der Gesellschaft zum führenden Anbieter für digitale B2B-Commerce-Plattformen aus der Cloud einsetzen.



