DGAP-Adhoc: LEG Immobilien SE: Abschluss von Aktienkaufverträgen betreffend Anteile der Brack Capital Properties N.V. und von Tender Commitment für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots

LEG Immobilien SE: Abschluss von Aktienkaufverträgen betreffend Anteile der Brack Capital Properties N.V. und von Tender Commitment für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots



01.12.2021 / 04:06 CET/CEST

LEG Immobilien SE: Abschluss von Aktienkaufverträgen betreffend Anteile der Brack Capital Properties N.V. und von Tender Commitment für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots - LEG Tochtergesellschaft und israelische Investoren schließen Aktienkaufvereinbarungen über insgesamt 24,1% der Anteile an Brack Capital Properties N.V. - LEG Tochtergesellschaft und Adler Real Estate AG schließen Kaufvertrag über 6,8% der Anteile an Brack Capital Properties N.V. sowie Tender Commitment für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots betreffend 63,0% der Anteile an Brack Capital Properties N.V.

Die LEG Grundstücksverwaltung GmbH, eine Tochtergesellschaft der LEG Immobilien SE, hat heute mit Zustimmung der Gremien der LEG Immobilien SE mit einer Reihe von Investoren, zumeist institutionelle Minderheiten, die von Brosh Capital Partners angeführt wurden, Vereinbarungen über den Kauf von insgesamt 24,1 % der Anteile an der Brack Capital Properties N.V. (BCP), einem an der Börse Tel Aviv notierten Immobilienunternehmen, geschlossen. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Die LEG Grundstücksverwaltung GmbH und die Adler Real Estate AG haben heute mit Zustimmung der relevanten Gremien eine Vereinbarung über den Kauf von 6,8% der Anteile an der BCP sowie ein Tender Commitment mit der Verpflichtung zur Einlieferung von 63,0% der Anteile an der BCP für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots der LEG für BCP geschlossen. Das Tender Commitment hat eine Laufzeit von neun Monaten beginnend ab dem 1. Januar 2022, wobei Adler sich verpflichtet hat, nicht anderweitig über die relevanten Aktien zu verfügen. Der Gesamtkaufpreis für die 30,9%-Beteiligung an BCP beläuft sich auf 328 Millionen Euro. Der Preis entspricht einem Abschlag von 4% auf den NAV (Net Asset Value) zum 30. September 2021.

Mitteilende Person:

Frank Kopfinger

Head of Investor Relations & Strategy

Tel. +49 (0)211/4568-550

Mob. +49 (0)1721739339

