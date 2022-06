DGAP-Adhoc: Mendarion SE: Wechsel im Aktionariat

DGAP-Ad-hoc: Mendarion SE / Schlagwort(e): Personalie

Mendarion SE: Wechsel im Aktionariat



04.06.2022 / 17:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Wechsel im Aktionariat

Berlin, 04. Juni 2022: Dem geschäftsführenden Direktor der Mendarion SE ist soeben Folgendes mitgeteilt worden:



Das bisherige Aktionariat, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Mendarion SE an die Apeiron Investment Group Ltd. mit Sitz in Sliema/Malta veräussert.

Im Zusammenhang mit dem o.g. Wechsel des Großaktionärs hat der Verwaltungsrat seinen Rücktritt mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung angekündigt. Weiterhin stellt der bisherige geschäftsführende Direktor sein Amt mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung zur Verfügung.



Kontakt:

Mendarion SE

Kurfürstendamm 11

10719 Berlin

E-Mail: info@mendarion.de