DGAP-Adhoc: NFON AG: NFON AG beschließt Ausgabe einer Optionsanleihe an Active Ownership Fund

DGAP-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalerhöhung

NFON AG: NFON AG beschließt Ausgabe einer Optionsanleihe an Active Ownership Fund



01.07.2019 / 17:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Mitteilung NFON AG beschließt Ausgabe einer Optionsanleihe an Active Ownership Fund München, 1. Juli 2019 - Der Vorstand der NFON AG, München, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Optionsanleihe im Nennbetrag von 5.000.000 Euro ("Anleihe") im Rahmen einer Privatplatzierung an die Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, Luxemburg auszugeben. Für eine Laufzeit bis einschließlich 2. Januar 2020 wird die Anleihe mit 6,00 % p.a. verzinst. Die Anleihe wird zusammen mit einem von der NFON AG ausgegebenen Optionsschein ausgegeben. Der Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Bezug von 964.015 Inhaber-Stammaktien aus bedingtem Kapital der NFON AG mit einem Anteil des auf jede Aktie entfallenden Grundkapitals von 1,00 Euro je Aktie. Der Ausübungspreis je Aktie beträgt 11,00 Euro. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. In einem stark fragmentierten Markt für Cloud-Telefonie in Europa, erhöht die NFON AG mit diesem Schritt den kurzfristigen Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld mit finanzstarken Investoren und Unternehmen sind nach Ansicht der Gesellschaft Schnelligkeit und Flexibilität ganz wesentliche Faktoren für den Erfolg einer Akquisition. Kontakt Investor Relations NFON AG

