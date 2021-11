DGAP-Adhoc: Pacifico Renewables Yield AG: Gesellschaft schließt Privatplatzierung von 338.276 Aktien zu 29,00 € je Aktie erfolgreich ab

DGAP-Ad-hoc: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung

Pacifico Renewables Yield AG: Gesellschaft schließt Privatplatzierung von 338.276 Aktien zu 29,00 € je Aktie erfolgreich ab



10.11.2021 / 23:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pacifico Renewables Yield AG: Gesellschaft schließt Privatplatzierung von 338.276 Aktien zu 29,00 € je Aktie erfolgreich ab

Grünwald (10.11.2021/23:55) - Die Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Düsseldorfer Börse: PRY) hat im Rahmen ihrer angekündigten Privatplatzierung erfolgreich 338.276 Aktien der Gesellschaft an qualifizierte Investoren in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) zu einem Platzierungspreis von 29,00 € pro Aktie verkauft, was zu einem Bruttoerlös vor Provisionen und Kosten von insgesamt ungefähr 9,8 Mio. € führte. Die Lieferung der verkauften Aktien wird voraussichtlich am 17. November 2021 erfolgen.

Die Gesellschaft wird eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 3.382.766,00 € um 338.276,00 € auf 3.721.042,00 € gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre zum Handelsregister anmelden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt.

Investor Relations und Presseanfragen

info@pacifico-renewables.com





Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pacifico Renewables Yield AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Pacifico Renewables Yield AG wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und die Gesellschaft übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.