DGAP-Adhoc: PIERER Mobility AG: Weiteres Rekordjahr in 2021 / Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021

DGAP-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

PIERER Mobility AG: Weiteres Rekordjahr in 2021 / Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021



11.01.2022 / 19:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR



Wels, 11. Jänner 2022



PIERER Mobility AG: Weiteres Rekordjahr in 2021

Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 Absatz Motorräder 332.881 (+23%)

Absatz Fahrräder 102.753 (+40%) davon E-Bikes 76.916 (+37%)

Erwarteter Umsatz für 2021 von EUR 2.020 bis 2.040 Mio. (+32%)

Erwartete EBIT-Marge von 9,0% bis 9,5% Mit 332.881 verkauften Motorrädern (Vorjahr: 270.407) im Geschäftsjahr 2021 hat PIERER Mobility das 11. Rekordjahr in Folge erzielt und ein Absatzplus von 23% erreicht. In Europa lag der Absatz bei rund 120.000 Motorrädern und rund zwei Drittel der Motorräder (rd. 210.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas, und hier insbesondere in Nordamerika, Indien und Australien, verkauft. Darüber hinaus konnte die Fahrrad-Division mit den Marken HUSQVARNA, R RAYMON und GASGAS ein Absatzwachstum von mehr als 40% erzielen und 102.753 Fahrräder (Vorjahr: 73.277) verkaufen, davon 76.916 E-Bikes (Vorjahr: 56.064). Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021



Der Vorstand erhöht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 auf EUR 2.020 Mio. - EUR 2.040 Mio. (bisherige Umsatzprognose 2021: EUR 1.900 Mio. - EUR 2.000 Mio.). Weiters erhöht der Vorstand die Prognose für die EBIT Marge auf 9,0% - 9,5% (bisherige EBIT-Marge 2021: 8 - 9%). Die vorläufigen Kennzahlen der PIERER Mobility-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 werden am 1. Februar 2022 veröffentlicht.

Über die PIERER Mobility AG

Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, HUSQVARNA Motorcycles und GASGAS zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Das Produktportfolio umfasst neben Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auch emissionsfreie Zweiräder mit Elektroantrieben (E-Motorcycles, E-Bicycles und E-Scooter). Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen geschaffen, eine global führende Rolle im Niedrigvoltbereich (48 Volt) einzunehmen. Der Einstieg in die (E-)Bicycle Sparte mit der PIERER E-Bikes GmbH war ein weiterer wichtiger Schritt, um die Aktivitäten auch im Bereich der Fahrrad-Elektromobilität zu intensivieren. Die Fahrräder werden unter den Marken HUSQVARNA E-Bicycles, R Raymon, GASGAS E-Bicycles und FELT Bicycles vertrieben, um am attraktiven Marktwachstum in diesem Segment zu partizipieren und sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden internationalen Player zu entwickeln.



Kontakt

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß, Tel.: +43 (0)7242 / 69402

Email: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Wertpapierkürzel: PMAG;

Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY;

Reuters: PMAG.S 11.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de