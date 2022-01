DGAP-Adhoc: Prolongation der Anleihe 2017/2022 geplant; parallel Prüfung einer möglichen Teilrückzahlung

DGAP-Ad-hoc: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Prolongation der Anleihe 2017/2022 geplant; parallel Prüfung einer möglichen Teilrückzahlung Delbrück, 20. Januar 2022 - Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer im Juli 2022 fälligen EUR 50 Mio. 4,50% Schuldverschreibung 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSB86) (die "Anleihe 2017/2022") zu einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 Schuldverschreibungsgesetz aufzufordern, um die Laufzeit der Anleihe 2017/2022 zu unveränderten Konditionen um fünf Jahre, d.h. bis zum 5. Juli 2027, zu verlängern. Der Wunsch nach einer Prolongation der Anleihe 2017/2022 war auch schon von Seiten einzelner Kerninvestoren der Anleihe 2017/2022 an paragon herangetragen worden, so dass die Gesellschaft von einer breiten Unterstützung durch die Anleihegläubiger ausgeht. Die Gesellschaft prüft außerdem parallel eine Teilrückzahlung der Anleihe 2017/2022 aus Mitteln von möglichen Veränderungen im Beteiligungsportfolio. Die Einberufung zur Abstimmung ohne Versammlung wird voraussichtlich ab dem 20. Januar 2022 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der paragon (https://paragon.ag/) im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik "Anleihen / Anleihegläubigerabstimmung" abrufbar sein.



Über die paragon GmbH & Co. KGaA



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag. Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse



