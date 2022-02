DGAP-Adhoc: ROY Asset Holding SE: Klingenberg Dekoramik GmbH stellt Fliesenfertigung in Klingenberg ein

DGAP-Ad-hoc: ROY Asset Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

ROY Asset Holding SE: Klingenberg Dekoramik GmbH stellt Fliesenfertigung in Klingenberg ein



07.02.2022 / 16:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die ROY Asset Holding AG gibt hiermit bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Klingenberg Dekoramik GmbH, die Produktion von Keramikfliesen in Klingenberg in diesem Jahr einstellen wird. Die Geschäftsführung von Klingenberg hat sich zu diesem Schritt entschlossen, da sie nach intensiver Prüfung keine Aussichten mehr auf einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb des Produktionsstandorts in Klingenberg sieht. Die Produktion war aufgrund der Corona-Krise schon seit mehreren Monaten eingestellt und die Mitarbeiter der Klingenberg Dekoramik GmbH seit März 2020 in Kurzarbeit. Vor diesem Hintergrund ist die Geschäftsführung nach Prüfung zu dem Schluss gelangt, dass ein Wiederhochfahren der Produktion nicht aussichtsreich ist.



Die Geschäftsführung der Klingenberg Dekoramik GmbH wird am heutigen Tage die Verhandlungen mit der Vertretung der Arbeitnehmer über einen Sozialplan und Interessenausgleich beginnen.



Surasak Lelalertsuphakun

Surasak Lelalertsuphakun
Geschäftsführender Direktor (CEO) 07.02.2022

