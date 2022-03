DGAP-Adhoc: splendid medien AG: Ausscheiden des bisherigen Aufsichtsrats zum Ende der Hauptversammlung am 14. Juni 2022

DGAP-Ad-hoc: Splendid Medien AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

splendid medien AG: Ausscheiden des bisherigen Aufsichtsrats zum Ende der Hauptversammlung am 14. Juni 2022



30.03.2022 / 13:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ausscheiden des bisherigen Aufsichtsrats zum Ende der Hauptversammlung am 14. Juni 2022 (Köln, 30. März 2022) - Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Splendid Medien AG haben sich entschieden, ihr Amt mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung am 14. Juni 2022 vorzeitig niederzulegen. Die Aufsichtsratsmitglieder waren zuletzt auf der ordentlichen Hauptversammlung im August 2020 für weitere fünf Jahre gewählt worden. Die Kandidaten zur Neuwahl des Aufsichtsrats am 14. Juni 2022 werden spätestens mit der Einladung zur Hauptversammlung bekannt gegeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG

Investor Relations

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com

Kontakt:

Splendid Medien AG

Investor Relations

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com Kontakt:Splendid Medien AGInvestor RelationsKarin OpgenoorthLichtstr. 2550825 KölnTel.: 0221-95 42 32 99karin.opgenoorth@splendid-medien.com 30.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de