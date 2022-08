DGAP-Adhoc: Vectron Systems AG: Jens Reckendorf scheidet aus dem Vorstand der Vectron Systems AG aus

DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Personalie

Vectron Systems AG: Jens Reckendorf scheidet aus dem Vorstand der Vectron Systems AG aus



18.08.2022 / 16:20 CET/CEST

Münster, 18. August 2022: Jens Reckendorf, Mitgründer und CTO der Vectron Systems AG, hat den Aufsichtsrat des Unternehmens darüber informiert, dass er aus gesundheitlichen Gründen als Vorstand der Gesellschaft und somit aus eigenem Wunsch, zurücktreten wird. Herr Reckendorf und der Aufsichtsrat einigten sich auf einen entsprechenden Aufhebungsvertrag zum 30. September 2022. Jens Reckendorf wird der Gesellschaft zukünftig weiterhin als Berater zur Seite stehen.

Neben seinem Vorstandsposten wird sich Herr Reckendorf auch von seinem Aktienpaket an der Vectron Systems AG trennen. Die gesamten 1,53 Mio.



