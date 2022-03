DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 0,90 Euro je Aktie vor

DGAP-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Dividende

24.03.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR Wacker Neuson SE: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von 0,90 Euro je Aktie vor München, 24. März 2022 - Der Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE hat in seiner heutigen Sitzung den Jahres- und den Konzernabschluss für das Jahr 2021 gebilligt. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 1.866,2 Mio. Euro, ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 193,0 Mio. Euro und ein Ergebnis je Aktie von 1,99 Euro. Auf dieser Grundlage haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,60 Euro je Aktie). Dieser Vorschlag liegt deutlich über den Markterwartungen. Die Ausschüttungsquote entspräche 45,2 Prozent. Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat heute die künftige Dividendenpolitik der Wacker Neuson SE beschlossen. Diese sieht eine Ausschüttung je Aktie von 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie der Wacker Neuson Group (Konzern) vor. Der Konzern wird seinen vollständigen Geschäftsbericht zum Jahr 2021 am 29. März 2022 veröffentlichen. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2020 der Wacker Neuson Group ab Seite 156. Ansprechpartner: Wacker Neuson SE

