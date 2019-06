DGAP-CMS: LANXESS Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: LANXESS Aktiengesellschaft / Schlussmeldung zu dem am 10. Januar 2019 bekannt gemachten Aktienrückkauf / Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

LANXESS Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.06.2019 / 16:32

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LANXESS Aktiengesellschaft

Köln - ISIN DE0005470405 -

- WKN 547040 - Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Schlussmeldung zu dem am 10. Januar 2019 bekannt gemachten Aktienrückkauf Die LANXESS AG hat den am 10. Januar 2019 gemäß Art. 2 Abs. 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 ('Rückkauf-VO') bekannt gemachten Aktienrückkauf am 12. Juni 2019 abgeschlossen. Insgesamt hat die LANXESS AG 4.075.084 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 49,0787 Euro zurück gekauft. Dies entspricht 4,453 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Das Gesamtpreis ohne Nebenkosten der zurück gekauften Aktien betrug 199.999.958,47 Euro. Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch eine von der LANXESS AG beauftragte Bank ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Die zurück gekauften Aktien sollen eingezogen werden. Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Rückkauf-VO auch auf der Internetseite der LANXESS AG unter www.lanxess.com im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht. Köln, 13. Juni 2019 Der Vorstand

13.06.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de