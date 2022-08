DGAP-DD: adesso SE deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.08.2022 / 15:53 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Name und Rechtsform: RDF Familienstiftung





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Rainer Nachname(n): Rudolf Position: Aufsichtsrat





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adesso SE

b) LEI

529900KOICE97ZSA1O52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE000A0Z23Q5





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



121.2000 EUR 242.40 EUR



121.4000 EUR 607.00 EUR



121.4000 EUR 4127.60 EUR



120.8000 EUR 9664.00 EUR



120.8000 EUR 2416.00 EUR



121.2000 EUR 3393.60 EUR



121.4000 EUR 364.20 EUR



120.8000 EUR 6040.00 EUR



120.8000 EUR 6040.00 EUR



120.8000 EUR 6040.00 EUR



121.4000 EUR 4006.20 EUR



120.8000 EUR 6040.00 EUR



120.8000 EUR 12080.00 EUR



121.4000 EUR 5220.20 EUR



120.8000 EUR 9060.00 EUR



121.8000 EUR 4019.40 EUR



121.6000 EUR 2067.20 EUR



121.4000 EUR 3642.00 EUR



121.6000 EUR 4134.40 EUR



121.0000 EUR 4235.00 EUR



121.2000 EUR 3636.00 EUR



121.4000 EUR 6677.00 EUR



120.8000 EUR 1812.00 EUR



120.8000 EUR 2174.40 EUR



120.8000 EUR 3020.00 EUR



120.8000 EUR 2174.40 EUR



120.8000 EUR 2174.40 EUR



120.8000 EUR 7731.20 EUR



121.2000 EUR 4363.20 EUR



120.8000 EUR 4348.80 EUR



120.8000 EUR 7731.20 EUR



120.8000 EUR 12080.00 EUR



120.8000 EUR 3865.60 EUR



120.8000 EUR 12080.00 EUR



120.8000 EUR 4107.20 EUR



120.8000 EUR 4107.20 EUR



121.0000 EUR 4114.00 EUR



121.0000 EUR 363.00 EUR



121.2000 EUR 5332.80 EUR



120.2000 EUR 4447.40 EUR



120.0000 EUR 34320.00 EUR



120.4000 EUR 2408.00 EUR



120.6000 EUR 1567.80 EUR



120.0000 EUR 23280.00 EUR



120.8000 EUR 2657.60 EUR



121.0000 EUR 1936.00 EUR



120.8000 EUR 3020.00 EUR



121.0000 EUR 11011.00 EUR



121.2000 EUR 3151.20 EUR



121.4000 EUR 242.80 EUR



120.6000 EUR 3979.80 EUR



120.0000 EUR 5160.00 EUR



120.0000 EUR 9240.00 EUR



120.2000 EUR 4327.20 EUR



120.0000 EUR 48000.00 EUR



120.4000 EUR 4816.00 EUR



120.4000 EUR 4575.20 EUR



120.6000 EUR 3015.00 EUR



120.2000 EUR 3846.40 EUR



120.0000 EUR 3120.00 EUR



119.8000 EUR 119.80 EUR



120.0000 EUR 10080.00 EUR



120.4000 EUR 722.40 EUR



120.6000 EUR 6271.20 EUR



120.4000 EUR 2167.20 EUR



120.4000 EUR 3732.40 EUR



119.6000 EUR 4305.60 EUR



119.8000 EUR 5750.40 EUR



120.0000 EUR 9600.00 EUR



119.8000 EUR 1437.60 EUR



119.6000 EUR 1554.80 EUR



119.6000 EUR 2870.40 EUR



119.8000 EUR 3713.80 EUR



120.2000 EUR 6971.60 EUR



120.2000 EUR 4086.80 EUR



120.2000 EUR 19833.00 EUR



120.2000 EUR 3726.20 EUR



120.2000 EUR 4086.80 EUR



120.2000 EUR 6851.40 EUR



120.2000 EUR 4327.20 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



120.4817 EUR 465661.6000 EUR





e) Datum des Geschäfts

26.08.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: Xetra MIC: XETR





