DGAP-DD: Allterco JSCo deutsch

Allterco JSCo: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



Sofia / München, 7. Juni 2022 Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) (Allterco), ein Anbieter von IoT- und Smart Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, teilt hiermit und innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist mit, dass die folgende Mitteilung gemäß Art. 19, Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates am Sitz von Allterco JSCo eingegangen ist: Mitteilung gemäß Art. 19, Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates von IMPETUS CAPITAL OOD in seiner Eigenschaft als Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt, und zwar Nikolay Angelov Martinov Mitglied des Verwaltungsrats von Allterco JSCo, über die von IMPETUS CAPITAL OOD und auf eigene Rechnung dieses Unternehmens durchgeführte Transaktion wie folgt: Rückkaufsvereinbarung (Repo) (ein Abschlussgeschäft) für 135.000 Aktien von Allterco JSCo, (ISIN BG1100003166) zu einem Preis von BGN 1,969 pro Aktie, am 03.06.2022 außerhalb des geregelten Marktes durch den Anlagevermittler Elana Trading AD. Die Transaktion ist nicht mit der Ausübung von Aktienoptionsprogrammen verbunden. Mehr Informationen unter allterco.com.



