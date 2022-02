DGAP-DD: Delivery Hero SE deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.02.2022 / 15:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Titel: Vorname: Pieter-Jan Nachname(n): Vandepitte





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Position: Vorstand





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Delivery Hero SE

b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE000A2E4K43





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



47.73 EUR 477.30 EUR



47.58 EUR 2141.10 EUR



47.64 EUR 2620.20 EUR



47.40 EUR 2986.20 EUR



47.42 EUR 2987.46 EUR



47.45 EUR 4745.00 EUR



47.53 EUR 4753.00 EUR



47.63 EUR 4763.00 EUR



47.49 EUR 4749.00 EUR



48.09 EUR 4809.00 EUR



47.41 EUR 4741.00 EUR



47.37 EUR 5021.22 EUR



47.60 EUR 7330.40 EUR



47.22 EUR 8735.70 EUR



47.44 EUR 9108.48 EUR



47.94 EUR 9588.00 EUR



48.06 EUR 9612.00 EUR



47.31 EUR 10550.13 EUR



47.35 EUR 10748.45 EUR



47.33 EUR 11075.22 EUR



47.26 EUR 11436.92 EUR



47.32 EUR 13344.24 EUR



47.36 EUR 13876.48 EUR



47.21 EUR 13879.74 EUR



47.29 EUR 14943.64 EUR



47.27 EUR 15740.91 EUR



47.98 EUR 16313.20 EUR



47.23 EUR 16436.04 EUR



47.24 EUR 18896.00 EUR



47.30 EUR 20007.90 EUR



47.88 EUR 23940.00 EUR



47.34 EUR 25563.60 EUR



47.25 EUR 28539.00 EUR



47.28 EUR 32292.24 EUR



47.39 EUR 32746.49 EUR



47.66 EUR 33362.00 EUR



47.52 EUR 33264.00 EUR



47.69 EUR 34956.77 EUR



47.46 EUR 36401.82 EUR



47.59 EUR 40832.22 EUR



47.72 EUR 42948.00 EUR



47.86 EUR 43074.00 EUR



47.99 EUR 43191.00 EUR



47.38 EUR 55576.74 EUR



48.00 EUR 169104.00 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



47.6104405 EUR 952208.81 EUR





e) Datum des Geschäfts

10.02.2022; UTC+1

f) Ort des Geschäfts





Name: Xetra MIC: XETR





