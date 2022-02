DGAP-DD: fox e-mobility AG deutsch

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR



04.02.2022 / 18:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR





1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Russell Pfeiffer 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Aufsichtsrats b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name fox e-mobility AG b) LEI 5299007ROOEN7IP1VV97 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments



Kennung Eine Aktie



ISIN: DE000A2NB551 b) Art des Geschäfts Aktienleihe c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen Nicht feststellbar 132000 Stückaktien d) Aggregierte Informationen



Aggregiertes Volumen



Preis e) Datum des Geschäfts 2022-02-01 UTC +1.00 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Börsenplatzes

04.02.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de