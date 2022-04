DGAP-DD: GEA Group Aktiengesellschaft deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.04.2022 / 09:30

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Titel: Vorname: Johannes Nachname(n): Giloth





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Position: Vorstand





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI

549300PHUU0ZZWO8EO07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE0006602006





b) Art des Geschäfts

Pflichterwerb im Rahmen der Share Ownership Guidelines des Vorstandsvergütungssystems





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



36.4700 EUR 510.58 EUR



36.7900 EUR 110.37 EUR



36.7900 EUR 1729.13 EUR



36.6000 EUR 1317.60 EUR



36.6000 EUR 329.40 EUR



36.6300 EUR 73.26 EUR



36.6800 EUR 220.08 EUR



36.6800 EUR 733.60 EUR



36.4100 EUR 691.79 EUR



36.3000 EUR 871.20 EUR



36.2100 EUR 1629.45 EUR



35.9900 EUR 863.76 EUR



36.1000 EUR 1805.00 EUR



35.9700 EUR 611.49 EUR



35.9700 EUR 971.19 EUR



36.1100 EUR 1191.63 EUR



36.1100 EUR 397.21 EUR



36.0300 EUR 324.27 EUR



36.0300 EUR 1225.02 EUR



36.0300 EUR 1873.56 EUR



35.8300 EUR 1576.52 EUR



35.6600 EUR 855.84 EUR



35.6900 EUR 749.49 EUR



35.5900 EUR 1779.50 EUR



35.5500 EUR 1706.40 EUR



35.5600 EUR 1635.76 EUR



35.7500 EUR 1680.25 EUR



35.6300 EUR 35.63 EUR



35.6400 EUR 35.64 EUR



35.6400 EUR 1603.80 EUR



35.6900 EUR 1570.36 EUR



35.5600 EUR 853.44 EUR



35.5600 EUR 248.92 EUR



35.5600 EUR 711.20 EUR



35.5600 EUR 853.44 EUR



35.5700 EUR 1031.53 EUR



35.5100 EUR 1526.93 EUR



35.4400 EUR 1772.00 EUR



35.4100 EUR 1522.63 EUR



35.3600 EUR 1697.28 EUR



35.2500 EUR 951.75 EUR



35.4800 EUR 35.48 EUR



35.4900 EUR 1774.50 EUR



35.5000 EUR 4615.00 EUR



35.5000 EUR 18247.00 EUR



35.5000 EUR 17679.00 EUR



35.5000 EUR 2307.50 EUR



35.5400 EUR 106.62 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



35.6702 EUR 86643.0000 EUR





e) Datum des Geschäfts

06.04.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: XETRA MIC: XETR





