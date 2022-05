DGAP-DD: Hapag-Lloyd AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.05.2022 / 14:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Titel: Vorname: Rolf Eric Nachname(n): Habben Jansen





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Position: Vorstand





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Hapag-Lloyd AG

b) LEI

HD52L5PJVBXJUUX8I539

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE000HLAG475





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



414.6000 EUR 12023.40 EUR



414.4000 EUR 8702.40 EUR



414.2000 EUR 2071.00 EUR



414.0000 EUR 2898.00 EUR



413.8000 EUR 4551.80 EUR



413.6000 EUR 14476.00 EUR



413.4000 EUR 12402.00 EUR



413.2000 EUR 2066.00 EUR



413.0000 EUR 12390.00 EUR



412.8000 EUR 21052.80 EUR



412.6000 EUR 11965.40 EUR



412.4000 EUR 4124.00 EUR



412.2000 EUR 4122.00 EUR



412.0000 EUR 2060.00 EUR



411.8000 EUR 2059.00 EUR



411.6000 EUR 2058.00 EUR



411.4000 EUR 4936.80 EUR



411.2000 EUR 2056.00 EUR



411.0000 EUR 2055.00 EUR



410.6000 EUR 9854.40 EUR



409.0000 EUR 2045.00 EUR



408.8000 EUR 17987.20 EUR



407.8000 EUR 2446.80 EUR



407.2000 EUR 40720.00 EUR



407.0000 EUR 45177.00 EUR



406.0000 EUR 81200.00 EUR



402.0000 EUR 804.00 EUR



401.8000 EUR 124558.00 EUR



401.6000 EUR 803.20 EUR



401.4000 EUR 280980.00 EUR



400.6000 EUR 88933.20 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



404.5081 EUR 823578.4000 EUR





e) Datum des Geschäfts

12.05.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: XETRA MIC: XETR





