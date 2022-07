DGAP-DD: Knaus Tabbert AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.07.2022 / 10:36

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Name und Rechtsform: Noorderhoofd B.V.





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Willem Paulus Nachname(n): de Pundert Position: Aufsichtsrat





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Knaus Tabbert AG

b) LEI

391200V57NOSGK8UVW09

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE000A2YN504





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



23.5 EUR 1668.5 EUR



23.5 EUR 1715.5 EUR



23.5 EUR 1974 EUR



23.6 EUR 424.8 EUR



23.7 EUR 402.9 EUR



23.4 EUR 444.6 EUR



23.5 EUR 12032 EUR



23.6 EUR 9298.4 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 47 EUR



23.5 EUR 470 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 352.5 EUR



23.5 EUR 164.5 EUR



23.5 EUR 352.5 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 10598.5 EUR



23.5 EUR 5875 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 5734 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 8695 EUR



23.5 EUR 1715.5 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 1880 EUR



23.5 EUR 3102 EUR



23.5 EUR 1410 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 4700 EUR



23.5 EUR 1621.5 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 376 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 51700 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 1880 EUR



23.5 EUR 5522.5 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 55695 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 517 EUR



23.5 EUR 16755.5 EUR



23.1 EUR 438.9 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 2575.2 EUR



23.2 EUR 23.2 EUR



23.2 EUR 417.6 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 2807.2 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.2 EUR 440.8 EUR



23.3 EUR 442.7 EUR



23.3 EUR 442.7 EUR



23.3 EUR 442.7 EUR



23.3 EUR 5335.7 EUR



23.3 EUR 5335.7 EUR



23.3 EUR 1631 EUR



23.3 EUR 23.3 EUR



23.3 EUR 3681.4 EUR



23.3 EUR 5335.7 EUR



23.3 EUR 3728 EUR



23.3 EUR 1631 EUR



23.4 EUR 748.8 EUR



23.4 EUR 5382 EUR



23.4 EUR 46.8 EUR



23.4 EUR 93.6 EUR



23.4 EUR 117 EUR



23.4 EUR 1638 EUR



23.8 EUR 1237.6 EUR



23.8 EUR 1832.6 EUR



23.8 EUR 10210.2 EUR



23.8 EUR 5450.2 EUR



24.1 EUR 723 EUR



24.2 EUR 1936 EUR



24.2 EUR 2008.6 EUR



24.2 EUR 2032.8 EUR



24.2 EUR 17762.8 EUR



24.2 EUR 1839.2 EUR



24.2 EUR 3630 EUR



24.2 EUR 1911.8 EUR



24.2 EUR 3630 EUR



24.2 EUR 2178 EUR



24.2 EUR 3363.8 EUR



24.2 EUR 48.4 EUR



24.2 EUR 2420 EUR



24.2 EUR 629.2 EUR



24.2 EUR 3097.6 EUR



24.2 EUR 2444.2 EUR



24.2 EUR 1936 EUR



24.1 EUR 3615 EUR



24.2 EUR 7695.6 EUR



24.2 EUR 3630 EUR



24.2 EUR 5541.8 EUR



24.2 EUR 2347.4 EUR



24.2 EUR 4719 EUR



24.2 EUR 822.8 EUR



24.2 EUR 1476.2 EUR



24.2 EUR 1815 EUR



24.2 EUR 1355.2 EUR



24.2 EUR 72.6 EUR



24.2 EUR 847 EUR



24.2 EUR 3146 EUR



24.2 EUR 121 EUR



24.2 EUR 242 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



23.6450 EUR 391300.7000 EUR





e) Datum des Geschäfts

05.07.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: XETRA MIC: XETR





