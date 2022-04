DGAP-DD: Knaus Tabbert AG english

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



31.03.2022 / 13:51

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.















1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name





Name and legal form: Noorderhoofd B.V.





2. Reason for the notification



a) Position / status





Person closely associated with: Title: First name: Willem Paulus Last name(s): de Pundert Position: Member of the administrative or supervisory body





b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Knaus Tabbert AG

b) LEI

391200V57NOSGK8UVW09

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share



ISIN: DE000A2YN504





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)



46 EUR 26358.00 EUR



46.15 EUR 2630.55 EUR



46.4 EUR 4593.60 EUR



46.15 EUR 2584.40 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.55 EUR 139.65 EUR



46.45 EUR 1068.35 EUR



46.4 EUR 1856.00 EUR



46.4 EUR 3619.20 EUR



46.45 EUR 4784.35 EUR



46.55 EUR 93.1 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.6 EUR 1304.80 EUR



46.45 EUR 185.8 EUR



46.55 EUR 93.1 EUR



46.45 EUR 1300.60 EUR



46.55 EUR 884.45 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.7 EUR 6818.20 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.7 EUR 980.7 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.8 EUR 2386.80 EUR



46.45 EUR 789.65 EUR



46.7 EUR 1167.50 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.45 EUR 696.75 EUR



46.85 EUR 890.15 EUR



46.45 EUR 650.3 EUR



46.85 EUR 46.85 EUR



46.45 EUR 836.1 EUR



46.85 EUR 46.85 EUR



46.7 EUR 1074.10 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.85 EUR 562.2 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.95 EUR 1831.05 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.75 EUR 981.75 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



47 EUR 564 EUR



47 EUR 1739.00 EUR



46.85 EUR 843.3 EUR



46.45 EUR 1486.40 EUR



46 EUR 19090.00 EUR



45.95 EUR 7306.05 EUR



46 EUR 690 EUR



46.15 EUR 1153.75 EUR



46 EUR 11914.00 EUR



46.4 EUR 2180.80 EUR



46.35 EUR 1854.00 EUR



46.4 EUR 2737.60 EUR



46.4 EUR 3155.20 EUR



46.3 EUR 1852.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 5614.40 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.45 EUR 185.8 EUR



46.4 EUR 4593.60 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 3944.00 EUR



46.4 EUR 3526.40 EUR



46.4 EUR 3526.40 EUR



46.5 EUR 2883.00 EUR



46.4 EUR 928 EUR



46.5 EUR 5068.50 EUR



46.35 EUR 1854.00 EUR



46.4 EUR 5568.00 EUR



46.5 EUR 2418.00 EUR



46.4 EUR 185.6 EUR



46.4 EUR 1670.40 EUR



46.5 EUR 1860.00 EUR



46.5 EUR 1860.00 EUR



46.4 EUR 9836.80 EUR



46.4 EUR 8816.00 EUR



45.6 EUR 136.8 EUR



46 EUR 16422.00 EUR



46.3 EUR 2037.20 EUR



46.2 EUR 1617.00 EUR



46 EUR 1932.00 EUR



46 EUR 2024.00 EUR



46.15 EUR 415.35 EUR



46.15 EUR 1846.00 EUR



46.3 EUR 1620.50 EUR



46.4 EUR 185.6 EUR



46.25 EUR 185 EUR



46.25 EUR 1850.00 EUR



46.4 EUR 185.6 EUR



46.4 EUR 185.6 EUR



46.3 EUR 833.4 EUR



46.3 EUR 4167.00 EUR



46.35 EUR 1854.00 EUR



46.4 EUR 46.4 EUR



46.3 EUR 1944.60 EUR



46.4 EUR 185.6 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 5846.40 EUR



46.4 EUR 3572.80 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.3 EUR 3611.40 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.3 EUR 555.6 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.3 EUR 1666.80 EUR



46.4 EUR 139.2 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 417.6 EUR



46.4 EUR 5660.80 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.3 EUR 1852.00 EUR



46.35 EUR 2317.50 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.35 EUR 1436.85 EUR



46.35 EUR 417.15 EUR



46.4 EUR 139.2 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 5660.80 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4593.60 EUR



46.4 EUR 5475.20 EUR



46.35 EUR 880.65 EUR



45.85 EUR 275.1 EUR



46 EUR 12374.00 EUR



46 EUR 184 EUR



46.25 EUR 1850.00 EUR



46.15 EUR 1199.90 EUR



45.95 EUR 1838.00 EUR



46.35 EUR 185.4 EUR



46.3 EUR 7639.50 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 3526.40 EUR



46.4 EUR 3526.40 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 3526.40 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 3526.40 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.5 EUR 604.5 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 3526.40 EUR



46.4 EUR 649.6 EUR



46.4 EUR 3526.40 EUR



46.4 EUR 1670.40 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 2505.60 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR



46.4 EUR 1995.20 EUR



46.4 EUR 4176.00 EUR





d) Aggregated information

Price Aggregated volume



46.3211 EUR 463211.5000 EUR





e) Date of the transaction

30/03/2022; UTC+2

f) Place of the transaction





Name: XETRA MIC: XETR





a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

31.03.2022 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.dgap.de