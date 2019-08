DGAP-DD: Ringmetall Aktiengesellschaft deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.08.2019 / 09:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Name und Rechtsform: Blue Beteiligungsgesellschaft mbH





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Konstantin Nachname(n): Winterstein Position: Vorstand





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ringmetall Aktiengesellschaft

b) LEI

3912001LS9HMTYQODO63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: DE0006001902





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



2,59 EUR 862,47 EUR



2,64 EUR 7912,08 EUR



2,65 EUR 4425,50 EUR



2,63 EUR 865,27 EUR



2,65 EUR 5753,15 EUR



2,63 EUR 736,40 EUR



2,64 EUR 5794,80 EUR



2,65 EUR 66,25 EUR



2,63 EUR 1209,80 EUR



2,64 EUR 446,16 EUR



2,65 EUR 3741,80 EUR



2,65 EUR 895,70 EUR



2,65 EUR 320,65 EUR



2,65 EUR 466,40 EUR



2,65 EUR 458,45 EUR



2,65 EUR 4854,80 EUR



2,68 EUR 5360,00 EUR



2,70 EUR 8100,00 EUR



2,70 EUR 861,30 EUR



2,70 EUR 2700,00 EUR



2,70 EUR 2700,00 EUR



2,70 EUR 540,00 EUR



2,70 EUR 2160,00 EUR



2,70 EUR 5381,10 EUR



2,75 EUR 2670,25 EUR



2,79 EUR 80,91 EUR



2,79 EUR 19,53 EUR



2,75 EUR 2750,00 EUR



2,78 EUR 11120,00 EUR



2,79 EUR 2790,00 EUR



2,79 EUR 2790,00 EUR



2,79 EUR 2790,00 EUR



2,79 EUR 2790,00 EUR



2,79 EUR 2790,00 EUR



2,79 EUR 2354,76 EUR



2,79 EUR 435,24 EUR



2,74 EUR 2,74 EUR



2,74 EUR 1096,00 EUR



2,74 EUR 1641,26 EUR



2,78 EUR 1501,20 EUR



2,78 EUR 594,92 EUR



2,78 EUR 505,96 EUR



2,79 EUR 178,56 EUR



2,78 EUR 1053,62 EUR



2,79 EUR 12100,23 EUR



2,80 EUR 14795,20 EUR



2,75 EUR 10554,50 EUR



2,75 EUR 137,50 EUR



2,75 EUR 4215,75 EUR



2,75 EUR 420,75 EUR



2,75 EUR 4116,75 EUR



2,79 EUR 630,54 EUR



2,81 EUR 8,43 EUR



2,81 EUR 562,00 EUR



2,80 EUR 1400,00 EUR



2,80 EUR 1400,00 EUR



2,80 EUR 1400,00 EUR



2,80 EUR 1400,00 EUR



2,80 EUR 1400,00 EUR



2,80 EUR 697,20 EUR



2,80 EUR 702,80 EUR



2,77 EUR 1385,00 EUR



2,75 EUR 2200,00 EUR



2,75 EUR 286,00 EUR



2,75 EUR 2750,00 EUR



2,75 EUR 11000,00 EUR



2,75 EUR 11264,00 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



2,734 EUR 191393,68 EUR





e) Datum des Geschäfts

2019-08-08; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: XETRA MIC: XETR





