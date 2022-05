DGAP-DD: Zalando SE english

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



30.05.2022 / 18:03

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name





Name and legal form: Aktieselskabet af 1.2.2017





2. Reason for the notification



a) Position / status





Person closely associated with: Title: First name: Anders Holch Last name(s): Povlsen Position: Member of the administrative or supervisory body





b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share



ISIN: DE000ZAL1111





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)



32.12 EUR 256.96 EUR



32.12 EUR 3693.80 EUR



32.12 EUR 3083.52 EUR



32.13 EUR 1638.63 EUR



32.14 EUR 1349.88 EUR



32.14 EUR 2506.92 EUR



32.14 EUR 6910.10 EUR



32.14 EUR 2056.96 EUR



32.14 EUR 2924.74 EUR



32.14 EUR 128.56 EUR



32.14 EUR 2442.64 EUR



32.15 EUR 4501.00 EUR



32.15 EUR 1253.85 EUR



32.15 EUR 1993.30 EUR



32.15 EUR 2925.65 EUR



32.15 EUR 2443.40 EUR



32.15 EUR 2250.50 EUR



32.16 EUR 2830.08 EUR



32.16 EUR 2444.16 EUR



32.16 EUR 2058.24 EUR



32.16 EUR 4212.96 EUR



32.17 EUR 2830.96 EUR



32.17 EUR 2444.92 EUR



32.17 EUR 7045.23 EUR



32.17 EUR 2058.88 EUR



32.17 EUR 2541.43 EUR



32.17 EUR 5726.26 EUR



32.18 EUR 2735.30 EUR



32.18 EUR 2445.68 EUR



32.18 EUR 2510.04 EUR



32.19 EUR 2543.01 EUR



32.19 EUR 2446.44 EUR



32.19 EUR 2382.06 EUR



32.19 EUR 4055.94 EUR



32.12 EUR 3051.40 EUR



32.14 EUR 9352.74 EUR



32.14 EUR 7842.16 EUR



32.12 EUR 15449.72 EUR



32.20 EUR 901.60 EUR



32.20 EUR 8951.60 EUR



32.16 EUR 17237.76 EUR



32.12 EUR 4721.64 EUR



32.12 EUR 3051.40 EUR



32.17 EUR 12353.28 EUR



32.19 EUR 14292.36 EUR



32.19 EUR 2864.91 EUR



32.19 EUR 2832.72 EUR



32.19 EUR 675.99 EUR



32.19 EUR 6438.00 EUR



32.19 EUR 1641.69 EUR



32.16 EUR 32.16 EUR



32.16 EUR 7525.44 EUR



32.13 EUR 5783.40 EUR



32.14 EUR 3663.96 EUR



32.13 EUR 9542.61 EUR



32.13 EUR 7839.72 EUR



32.13 EUR 1349.46 EUR



32.13 EUR 6843.69 EUR



32.11 EUR 3146.78 EUR



32.08 EUR 3592.96 EUR



32.07 EUR 8915.46 EUR



32.04 EUR 8266.32 EUR



32.06 EUR 7758.52 EUR



32.09 EUR 6225.46 EUR



32.07 EUR 4874.64 EUR



32.07 EUR 705.54 EUR



32.07 EUR 32.07 EUR



32.08 EUR 4908.24 EUR



32.08 EUR 32.08 EUR



32.08 EUR 1186.96 EUR



32.09 EUR 2759.74 EUR



32.09 EUR 96.27 EUR



32.09 EUR 2920.19 EUR



32.09 EUR 1797.04 EUR



32.15 EUR 1768.25 EUR



32.18 EUR 3700.70 EUR



32.19 EUR 2510.82 EUR



32.17 EUR 997.27 EUR



32.17 EUR 15505.94 EUR



32.21 EUR 3478.68 EUR



32.21 EUR 11080.24 EUR



32.21 EUR 2480.17 EUR



32.17 EUR 6434.00 EUR



32.17 EUR 4696.82 EUR



32.17 EUR 3184.83 EUR



32.17 EUR 450.38 EUR



32.17 EUR 3184.83 EUR



32.17 EUR 2605.77 EUR



32.20 EUR 6472.20 EUR



32.19 EUR 2703.96 EUR



32.16 EUR 4952.64 EUR



32.18 EUR 3990.32 EUR



32.18 EUR 7916.28 EUR



32.20 EUR 3703.00 EUR



32.17 EUR 14026.12 EUR



32.18 EUR 5245.34 EUR



32.18 EUR 13740.86 EUR



32.22 EUR 6444.00 EUR



32.22 EUR 1031.04 EUR



32.22 EUR 5412.96 EUR



32.22 EUR 5284.08 EUR



32.22 EUR 9794.88 EUR



32.22 EUR 6572.88 EUR



32.22 EUR 9955.98 EUR



32.22 EUR 998.82 EUR



32.23 EUR 3738.68 EUR



32.23 EUR 3384.15 EUR



32.22 EUR 10342.62 EUR



32.30 EUR 6460.00 EUR



32.30 EUR 5491.00 EUR



32.34 EUR 5142.06 EUR



32.45 EUR 12980.00 EUR



32.45 EUR 876.15 EUR



32.36 EUR 4465.68 EUR



32.41 EUR 1393.63 EUR



32.41 EUR 1263.99 EUR



32.41 EUR 4245.71 EUR



32.40 EUR 2721.60 EUR





d) Aggregated information

Price Aggregated volume



32.18 EUR 539959.01 EUR





e) Date of the transaction

24/05/2022; UTC+2

f) Place of the transaction





Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX





