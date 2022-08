DGAP-News: 11880 Solutions AG legt Halbjahresergebnisse 2022 vor: Kundenzuwachs im zweiten Quartal

DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

11880 Solutions AG legt Halbjahresergebnisse 2022 vor: Kundenzuwachs im zweiten Quartal



10.08.2022 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Essen, 10. August 2022 Die 11880 Solutions AG hat im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 27,2 Millionen Euro erwirtschaftet (1. HJ. 2021: 28,8 Millionen Euro) und liegt damit im Rahmen der Jahresplanung. Im zweiten Quartal lag der Umsatz mit 13,7 Millionen Euro leicht über dem Umsatz des ersten Quartals. Das EBITDA auf Konzernebene belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 0,6 Millionen Euro (1. HJ. 2021: 2,6 Millionen Euro). Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres haben wir wieder einen leichten Kundenzuwachs verzeichnen können. Das ist eine positive Entwicklung angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Lage in Deutschland, deren Auswirkungen auch wir in unserem Geschäft zu spüren bekommen, sagt Christian Maar Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. Im Digitalgeschäft erwirtschaftete die 11880 Solutions AG einen Umsatz von 21,4 Millionen Euro (1. HJ 2021: 22,4 Millionen Euro) und ein EBITDA von 1,0 Millionen Euro (1. HJ. 2021: 2,5 Millionen Euro). Im zweiten Quartal stieg die Anzahl der Neukunden wieder leicht. Im Segment Auskunft, das die Auskunftsdienstleistungen und Call Center Services umfasst, belief sich der Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2022 auf 5,8 Millionen Euro (1. HJ. 2021: 6,4 Millionen Euro). Das erwirtschaftete EBTDA betrug minus 0,4 Millionen Euro (1. HJ. 2021: 0,1 Millionen Euro). Während die Entwicklung der Call Center Services sehr erfolgreich verlief, belastete der marktbedingte Rückgang des Anrufvolumens sowie die seit Januar 2022 verpflichtende Preisansage für die Telefonauskunft das Segment in den ersten sechs Monaten 2022. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit innovativen Produktentwicklungen auch in diesen Zeiten erfolgreich bestehen werden. Die im ersten Quartal 2022 eingeführte Firmen-Website verkauft sich bereits sehr erfolgreich. In der zweiten Jahreshälfte werden wir unsere Job-Plattform wirfindendeinenJOB.de und werkenntdenBESTEN.de, Deutschlands größtes Bewertungsportal, um einige wichtige Funktionen erweitern, die unseren Kunden einen großen Mehrwert bieten, sagt Christian Maar. Den vollständigen Halbjahresbericht 2022 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte

Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com Kontakt:Anja Meyer11880 Solutions AGTel.: 0201 / 8099-188E-Mail: anja.meyer@11880.com

10.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de