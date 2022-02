DGAP-News: ABO Wind AG realisiert 86 Megawatt-Windpark in Eigenregie

DGAP-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Strategische Unternehmensentscheidung

ABO Wind AG realisiert 86 Megawatt-Windpark in Eigenregie



08.02.2022 / 13:00

- Finanzielle Lage erlaubt die eigenständige Umsetzung von Großprojekten Im Sommer 2023 soll der finnische Windpark Pajuperänkangas ans Netz gehen. Mit einer Leistung von 86,8 Megawatt ist es das bislang größte Projekt, bei dem ABO Wind die komplette Wertschöpfung aus Planung und schlüsselfertiger Errichtung abdeckt. Im vergangenen Jahr hat das Wiesbadener Unternehmen mit dem Windpark Välikangas in Finnland den ersten 100 Megawatt-Windpark der Firmengeschichte ans Netz gebracht. Die Inbetriebnahme des zweiten 100 Megawatt-Windparks im spanischen Cuevas de Velasco steht kurz bevor. Im Unterschied zu Pajuperänkangas wurden diese beiden Windparks bereits während der Planungsphase veräußert. "Danach haben wir uns als Dienstleister um den weiteren Projektfortschritt und die Errichtung gekümmert", erklärt ABO Wind Vorstandsvorsitzender Andreas Höllinger "Das heißt, unser unternehmerisches Risiko, unser finanzieller Einsatz und damit auch unsere Beteiligung am Erfolg waren deutlich kleiner." Mittlerweile ist ABO Wind unter anderem dank Kapitalerhöhungen und der Emission eines Nachrangdarlehens finanziell deutlich stärker aufgestellt als noch vor zwei Jahren. "Daher trauen wir uns nun auch die eigenständige Umsetzung größerer Projekte zu", sagt Höllinger. "Hinzu kommt, dass wir in unserer Rolle als Dienstleister mit Välikangas und Cuevas de Velasco wichtige Erfahrungen mit der Umsetzung von Großprojekten gesammelt haben. Daher freuen wir uns darauf, nun mit Pajuperänkangas bei einem Projekt dieser Größenordnung erstmals das volle Risiko zu tragen und damit unseren Anteil an der Wertschöpfung entsprechend zu steigern. Wir sind zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren noch viele weitere Wind- und Solarparks sowie Speicherprojekte in diesen Dimensionen folgen, die wir schlüsselfertig umsetzen werden." Dass ABO Wind sein erstes komplett eigenständig umgesetztes Großprojekt in Finnland realisiert, ist kein Zufall. Das Wiesbadener Unternehmen entwickelt dort seit 2013 erfolgreich Projekte. Im vergangenen Jahr gingen drei Windparks mit einer Gesamtleistung von etwas mehr als 163 Megawatt in Betrieb. Die 38 Vestas-Anlagen der Windparks Välikangas, Sievi und Pihtipudas liefern künftig so viel sauberen Strom wie rund 160.000 Haushalte verbrauchen. Außerdem übernimmt ABO Wind künftig die technische Betriebsführung der Anlagen. "In Finnland haben wir nun bereits Windparks mit mehr als 500 Megawatt ans Netz gebracht oder baureif verkauft", sagt Höllinger. Damit ist ABO Wind einer der wichtigsten Projektentwickler des Landes. Der für 2023 geplante Windpark Pajuperänkangas wird ABO Wind einen weiteren Superlativ bescheren: "Mit einer Gesamthöhte von 250 Metern werden die Anlagen vom Typ V162 die größten Turbinen sein, die wir jemals errichtet haben" sagt Höllinger.

