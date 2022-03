DGAP-News: All for One Group beabsichtigt Akquisition des Customer Experience Spezialisten POET

DGAP-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Absichtserklärung

All for One Group beabsichtigt Akquisition des Customer Experience Spezialisten POET

- All for One Group will Karlsruher SAP-Commerce Dienstleister erwerben

- Akquisition soll im zweiten Quartal 2022 erfolgen

- Geplanter Erwerb stärkt und erweitert die Customer Experience Expertise der Gruppe

- Mit der beabsichtigten Akquisition wird indirekt auch Mehrheit der Anteile an der ägyptischen Entwicklungsgesellschaft POET Egypt erworben



Filderstadt, 24. März 2022 - Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe aus Filderstadt, beabsichtigt alle Anteile an dem Customer Experience (CX) Spezialisten und SAP Gold Partner POET GmbH zu erwerben. Die Akquisition ist für das zweite Quartal 2022 geplant. Beide Unternehmen begrüßen den geplanten Erwerb und den damit verbundenen Ausbau von Expertise und Umsetzungsstärke rund um Customer Experience Dienstleistungen.



Mit der beabsichtigten Akquisition macht die All for One Group einen großen Schritt beim Ausbau ihres Customer Experience Bereichs, den die All for One Tochter B4B SOLUTIONS bei den gruppenweit mehr als 3.000 Kunden erfolgreich bedient. Die 110 Expertinnen und Experten des Karlsruher IT-Dienstleisters und dessen Entwicklungsgesellschaft in Ägypten sollen die Gruppe vor allem im Bereich Commerce stärken und gemeinsam mit der B4B SOLUTIONS das komplette Customer Experience Leistungsspektrum anhand der Customer Journey verstärkt positionieren und vorantreiben - in Vertrieb, Service und Marketing oder digitalen Plattformen wie Kundenportalen und Shops.



Gemeinsam erstklassige Experience schaffen

»Der geplante Erwerb von POET ist ein wirklich großer Move für uns, von dem auch unsere Kunden im höchsten Maß profitieren. Die SAP-Commerce Expertise und Entwicklungspower von POET treibt unsere Umsetzungsstärke als CX Full Service Provider enorm voran. Unser gemeinsamer Fokus liegt darauf, für unsere Kunden eine erstklassige Customer Experience zu schaffen - entlang der gesamten Customer Journey.«, resümiert Matthias Götz, Managing Director von B4B SOLUTIONS.

Erfolgreiches Nearshore-Modell der POET Egypt ausbauen und erweitern

»POET Egypt hat seit mehr als 15 Jahren maßgeblichen Anteil an den erfolgreichen CX Projekten der POET. In Alexandria arbeiten top ausgebildete und erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler, Projektmanager und Consultants. Wir wollen das Nearshore-Modell und die POET Egypt in Alexandria definitiv ausbauen und die Entwicklungsexpertise auch in anderen Themengebieten nutzen«, so Michael Zitz, Vertriebsvorstand der All for One Group, zum geplanten Erwerb.

»Durch die geplante Akquisition durch die All for One Group erschließen wir uns und unseren Kunden einen wichtigen Zugang zu einer großen und starken Gruppe, die die ganze Klaviatur der Transformation spielt - in allen Unternehmensbereichen und über sämtliche Handlungsfelder hinweg. Für POET ist diese Perspektive großartig. Wir sind definitiv bereit für das nächste CX Level mit der B4B SOLUTIONS«, ergänzt Gerlinde Wiest-Gümbel, Geschäftsführerin von POET GmbH.

Über die All for One Group SE:



Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know How in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter einem Dach und orchestriert mit 2.700 Expertinnen und Experten und der Umsetzungspower führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 373 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. all-for-one.com/IR

