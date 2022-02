DGAP-News: Allane Mobility Group: Kooperation mit AUTO1.com zur Vermarktung von mehr als 10.000 Fahrzeugen pro Jahr

DGAP-News: Allane SE / Schlagwort(e): Kooperation

Allane Mobility Group: Kooperation mit AUTO1.com zur Vermarktung von mehr als 10.000 Fahrzeugen pro Jahr



22.02.2022 / 08:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Allane Mobility Group: Kooperation mit AUTO1.com zur Vermarktung von mehr als 10.000 Fahrzeugen pro Jahr Allane Mobility Group erhöht Reichweite durch die Zusammenarbeit mit Europas größter Plattform für Gebrauchtwagen und erzielt dadurch Bestpreise

AUTO1.com integriert Fahrzeugbestand der Allane Mobility Group über automatisiertes Auktionsformat in Echtzeit

Registrierte Partnerhändler profitieren von einem Zusatzangebot von mehr als 10.000 hochwertigen Gebrauchtwagen auf AUTO1.com Pullach, 22. Februar 2022 - Die Allane SE (vormals Sixt Leasing SE), ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, kooperiert ab sofort mit AUTO1.com und bietet damit mehr als 10.000 hochwertige Leasingrückläufer und Flottenfahrzeuge pro Jahr auf Europas größter Handelsplattform für Gebrauchtwagen an. In einer eigenen, automatisierten Echtzeit-Auktion - der "Katalog-Auktion" - steht der Fahrzeugbestand der B2B-Plattform registrierten Partnerhändlern online zur Verfügung. Durch die Partnerschaft mit AUTO1.com erweitert die Allane Mobility Group ihr Vermarktungsnetzwerk um mehr als 60.000 aktive Käufer in 30 Märkten in Europa und erzielt Bestpreise für ihre Gebrauchtwagen. "Die technische Anbindung der Systeme hat problemlos funktioniert und die ersten Durchläufe haben sehr zufriedenstellende Ergebnisse geliefert", sagt Andreas Birgmann, Director Remarketing bei der Allane SE. "Mit der Fokussierung auf das digitale Geschäftsmodell für den gewerblichen Fahrzeughandel ist AUTO1.com für uns ein idealer Partner zur effizienten Vermarktung unserer Leasingrückläufer und Flottenfahrzeuge. Die Innovationsfreude, welche von beiden Seiten ausgeht, ist eine hervorragende Voraussetzung für gemeinsame Geschäftserfolge." Die "Katalog-Auktion" findet wöchentlich statt und beinhaltet 250 bis 300 hochwertige Leasing- und Flottenfahrzeuge verschiedenster Marken und Modelle. Während der sogenannten "Katalogphase" können Käufer sieben Tage lang die Fahrzeuge begutachten, auf die eigene Merkliste setzen und direkt Gebote abgeben. Wöchentlich, jeden Donnerstag um 11 Uhr, beginnt die "Turbo-Phase". Die Fahrzeuge werden nacheinander für eine kurze Zeit vorgestellt. Die Käufer haben in diesem Moment die letzte Chance, ihr finales Höchstgebot für die begehrten Fahrzeuge abzugeben und die Auktion zu gewinnen. Nach der Auktion profitieren Käufer von der umfangreichen Logistikabdeckung durch das europaweite AUTO1-Logistiknetzwerk mit 300 Partnern. Jedes Fahrzeug kann beispielsweise innerhalb Deutschlands zu einem Festpreis i.H.v. 159 EUR (Netto) in wenigen Tagen zum Käufer geliefert werden. "Durch unser sehr aktives Käufernetzwerk in Europa profitiert unser neuer Partner Allane Mobility Group von einem dynamischen Bieterverhalten, und dadurch bedingt von Bestpreisen. Autohändler wiederum sind besonders in diesen Tagen durch die Fahrzeugknappheit stets auf der Suche nach hochwertigen Fahrzeugen, die sie zu marktgerechten Preisen zukaufen und profitabel vermarkten können", sagt Denis Belan, Director of Remarketing Germany bei AUTO1.com. "Wir freuen uns, einen weiteren großen Partner für die Vermarktung gefunden zu haben, und sind uns sicher, für beide Seiten einen erheblichen Mehrwert generieren zu können", sagt Werner König, Managing Director Remarketing bei der Allane SE. "Unsere registrierten Partner wechseln nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen. Sie können sich auf einen vielfältigen Bestand und die führenden Serviceleistungen von AUTO1.com verlassen. Mit der neuen Partnerschaft stehen unseren Käufern nun vier Kaufoptionen zur Verfügung: Die Katalog-Auktion, die 24-Stunden-Auktion, die Kunden-Auktion und die Sofort-Kaufen-Option", sagt Robert Lasek, Managing Director Germany bei AUTO1.com. Die Katalog-Auktion ist ab jetzt zunächst für alle registrierten Partnerhändler in Deutschland zugänglich. Im Anschluss wird diese auch europaweit in über 30 Märkten verfügbar sein. Interessenten können sich unter www.AUTO1.com registrieren und erhalten im Anschluss Zugang zu der Katalog-Auktion. Download: Bild "Katalog-Auktion" (Credit: AUTO1.com) --- Über Allane SE: Die Allane SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 748 Mio. Euro. www.allane-mobility-group.com

Pressekontakt: Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de

Über AUTO1.com: AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen. Mehr als 60.000 Partnerhändler in über 30 Ländern digitalisieren mit AUTO1.com-Technologien und Services aktiv ihr Gebrauchtwagengeschäft. Käufer haben Zugang zu einem markenübergreifenden Bestand aus über 30.000 geprüften Gebrauchtwagen. Verkäufer, darunter Händler, Hersteller, Leasing- und Mietwagenfirmen, haben die Möglichkeit, Fahrzeuge digital an das Händlernetzwerk zu vermarkten. Unser europaweites Logistiknetzwerk mit über 300 Logistikpartnern ermöglicht zudem den überregionalen Handel zu wettbewerbsfähigen Preisen. Alle Services stehen unseren Partnern 24 Stunden täglich, an sieben Tagen die Woche und ohne versteckte Gebühren oder Mindestabnahme zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.AUTO1.com. AUTO1.com GmbH ist Teil der AUTO1 Group SE, ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. AUTO1 Group SE, mit Hauptsitz in Berlin, ist in über 30 Ländern aktiv und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Milliarden Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

22.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de