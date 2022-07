DGAP-News: Allane Mobility Group stellt neue Wachstumsstrategie FAST LANE 27 auf der Hauptversammlung vor

DGAP-News: Allane SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Allane Mobility Group stellt neue Wachstumsstrategie FAST LANE 27 auf der Hauptversammlung vor



01.07.2022 / 12:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Allane Mobility Group stellt neue Wachstumsstrategie FAST LANE 27 auf der Hauptversammlung vor Erweiterung des Angebots: z. B. Car-as-a-Service, Gebrauchtwagenleasing und Corporate Mobility

Erweiterung des Geschäftsmodells um zwei Säulen: Captive Leasing und On-Site-Retail

Wachstum über Innovationen, Kooperationen und Internationalisierung

Vergrößerung des Anteils alternativer Antriebe in der Flotte

Hauptversammlung 2022 beschließt alle Tagesordnungspunkte Pullach, 1. Juli 2022 Die Allane Mobility Group (ehemals Sixt Leasing), ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist für das Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat auf der diesjährigen Hauptversammlung ihre neue Strategie FAST LANE 27 vorgestellt. Übergeordnetes Ziel der neuen strategischen Ausrichtung ist es, den sich verändernden Kundenbedürfnissen zu entsprechen und zu profitablem Wachstum zurückzukehren. Die Hauptversammlung stimmte allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu.



Donglim Shin, CEO der Allane SE: Mit FAST LANE 27 wollen wir einen zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und Investoren generieren und weitere Wachstumschancen nutzen. Dafür haben wir ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt, das neue Angebote und Services sowie auch die Erweiterung unseres Geschäftsmodells beinhaltet. Wir sind überzeugt, dass wir damit die Basis für einen nachhaltigen Wachstumskurs legen."



Mit FAST LANE 27 zurück auf die Überholspur

Die neue strategische Ausrichtung der Allane Mobility Group bildet das Fundament, um langfristig der führende markenübergreifende Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen in Europa zu werden. Der Fokus von FAST LANE 27 liegt auf der strategischen Neuausrichtung des Geschäftsmodells. So sollen u. a. die etablierten drei Geschäftssäulen mit Captive Leasing und On-Site-Retail um eine vierte und eine fünfte Säule erweitert werden. Das Captive Leasing befindet sich derzeit in der Pilotphase. Den Kern bildet ein von der Allane Mobility Group entwickeltes Leasingportal, das es Herstellern ermöglicht, ihre Fahrzeuge über das eigene Händlernetzwerk an Kunden zu vermarkten. Seit dem dritten Quartal 2021 testet die Allane Mobility Group das Portal mit Hyundai und Kia, wodurch sich auch in Auslandsmärkten wie beispielsweise den Niederlanden, Spanien oder Italien mittelfristig neue Expansionsmöglichkeiten eröffnen. Längerfristig schließt das Unternehmen auch weitere Kooperationen mit anderen Herstellern nicht aus. Für On-Site-Retail (autohaus24), die fünfte Geschäftssäule, plant die Allane Mobility Group eine Weiterentwicklung vom derzeit größten unabhängigen Gebrauchtwagenhändler in Deutschland zu einem umfassenden Mobility Hub für autobezogene Produkte und Services. Neben dem Autokauf sollen Kunden zukünftig z. B. auch die Möglichkeit erhalten, Gebrauchtwagen wieder aufbereiten zu lassen, Fahrzeuge in Zahlung zu geben oder passende Versicherungen abzuschließen.



Zudem will die Allane Mobility Group ihr Angebot in den bestehenden Geschäftsbereichen Online Retail, Flottenleasing und Flottenmanagement weiter ausbauen, indem sie Trends wie Car-as-a-Service, Gebrauchtwagenleasing, Elektromobilität sowie modulare Services im Bereich Corporate Mobility berücksichtigt. Gleichzeitig sollen auch Innovation und Kooperationen stärker in den Mittelpunkt rücken.



Ein weiterer wichtiger Bestandteil von FAST LANE 27 ist das Ziel, nachhaltiger zu werden, indem die Allane Mobility Group den Anteil alternativer Antriebe in seiner Flotte weiter erhöht und grüne Mobilitätslösungen fördert.



Beschlussfassungen der Hauptversammlung 2022

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Tagesordnungspunkten der diesjährigen Hauptversammlung der Allane SE zu darunter den Veränderungen im Aufsichtsrat. Herr Norbert van den Eijnden wurde für die restliche Dauer der laufenden Amtsperiode des Aufsichtsrats zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Da Frau Hyunjoo Kim und Herr Chi Whan Yoon ihre Ämter als bisherige Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai 2022 niedergelegt hatten, fanden auf der diesjährigen Hauptversammlung Ergänzungswahlen für zwei weitere Sitze im Aufsichtsrat statt. So wählten die Aktionärinnen und Aktionäre der Allane SE Herrn Su Ho Kim und Herrn Hyung Seok Lee als ergänzende Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.



Alle Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 sowie die entsprechenden Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Allane Mobility Group verfügbar. --- Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 740 Mio. Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint-Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com

Kontakt: Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 610 ir@allane.com

01.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de