DGAP-News: artec technologies AG: Erfreulicher Auftragseingang bei Sicherheitstechnik läutet wichtiges Jahresendgeschäft ein

artec technologies AG: Erfreulicher Auftragseingang bei Sicherheitstechnik läutet wichtiges Jahresendgeschäft ein



09.11.2021

Diepholz/Bremen, 09. November 2021: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) erwartet erneut ein starkes Jahresendgeschäft. In den vergangenen Wochen hat die Gesellschaft allein im Sicherheitsbereich einen Auftragseingang in Höhe von 700.000 EUR verzeichnet. Davon stammen rund 350.000 EUR von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Unter anderem hat eine deutsche Sicherheitsbehörde einen Folgeauftrag im sechsstelligen Eurobereich für die Erweiterung des BOS-Managers erteilt. Bei dem von artec entwickelten MULTIEYE BOS-Manager handelt es sich um eine Plattformlösung, die Soft- und Hardware in einem einheitlichen, benutzerzentrierten Workflow bündelt. Der BOS-Manager steht als private C-Cloud für mobile Einsatzkräfte, Lagezentren und Leitstellen zur Verfügung. Die übrigen Aufträge in Höhe von rund 350.000 EUR stammen aus dem zivilen Markt für Sicherheits- und Broadcasttechnik. Im weiteren Verlauf des traditionell starken vierten Quartals rechnet artec mit einem weiter steigenden Auftragseingang. Diese Annahme beruht auf der hohen Anzahl abgegebener Angebote. Unter anderem stuft der artec-Vorstand mehrere laufende Ausschreibungen mit einer hohen Auftragswahrscheinlichkeit ein. Aufgrund der anhaltend langen Lieferzeiten bei Hardware-Komponenten ist es derzeit nicht planbar, welche Aufträge im laufenden Jahr oder in 2022 umsatzwirksam werden. Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com



