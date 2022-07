DGAP-News: artnet AG: Artnet Auctions setzt globale Expansion fort und stellt Simone Klein als erste Senior internationale Spezialistin ein

DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

artnet AG: Artnet Auctions setzt globale Expansion fort und stellt Simone Klein als erste Senior internationale Spezialistin ein



19.07.2022

Artnet Auctions setzt globale Expansion fort und stellt Simone Klein als erste Senior internationale Spezialistin ein

Fotografie verzeichnete 78% Wachstum bei Artnet Auctions seit 2020, großes Potential für die Zukunft der Auktionen.

Klein ist Kunstmarkt Expertin und im Auswahlkomitee der Photo London, TEFAF, und dem Prix Pictet unter Anderem.

Vor Artnet war sie Europa Direktorin für Fotografie bei Sothebys

New York/Berlin, 19. Juli 2022: Die Artnet AG, der führende Online-Kunstmarktplatz, Anbieter von Kunst Marktdaten, Analysen und globaler Nachrichtendienst, freut sich Simone Klein als Artnets neuen Senior International Specialist, Photography ankündigen zu können. "Der Online-Kunstmarkt hat sich in den letzten drei Jahren enorm entwickelt. Seit seiner Gründung hat Artnet eine wichtige Rolle bei der Förderung der Fotografie als wichtige Sammelkategorie gespielt. Ich freue mich, mit dem Artnet-Team an folgender Vision zu arbeiten: hochwertige Fotografien auf eine zugängliche und demokratische Art und Weise anzubieten", sagte Simone Klein.

Fotografie hat seit dem Jahr 2020 bei Artnet Auctions 78% Wachstum verzeichnet. Zu den erfolgreichsten Künstlern bei den Artnet Auctions gehören unter Anderem Robert Mapplethorpe, Ansel Adams, Peter Beard und Sally Mann.

"Das Artnet Auctions Photographs Team zeichnet sich durch durch grosse fachliche Kompetenz aus.. Artnet ist durch seine besondere Herangehensweise prädestiniert den Markt unseren Kunden näherzubringen sagte Colleen Cash, Vice President of Auctions. "Wir glauben fest an den Fotografiemarkt und sein enormes Potenzial, insbesondere im Onlinebereich."

Klein bringt jahrzehntelange Erfahrung im Segment Fotografie ein. Sie war zuvor als Direktorin der Abteilung Fotografie bei Lempertz tätig, dann Direktorin der Fotoabteilung Europa Sothebys und dann bei Magnum Photos in Paris als Globale Sales Direktorin tätig. Zudem war sie unabhängige Kunstberaterin und Gutachterin für Fotografie und arbeitete eng mit privaten und institutionellen Sammlungen weltweit. Sie ist Mitglied des Kuratoriums der Messe Photo London, Jurimitgliedder TEFAF sowie Jurimitglied für den Prix Pictet und hält häufig Vorträge auf Konferenzen weltweit.

Von Artnet Berlin aus und in Zusammenarbeit mit Susanna Wenniger, Head of Photographs, wird Klein sowohl die Entwicklung unseres europäischen Kundenstammes übersehen, als auch das Auswahlverfahren der Fotografie Auktionen und das Business Development beaufsichtigen. Sie tritt der Artnet AG zu einem Zeitpunkt bei, in der diese Abteilung ein mehrjähriges Rekordwachstum verzeichnet. "In den letzten 15 Jahren und insbesondere in jüngster Zeit haben wir das Wachstum der Fotografie als Online-Sammelkategorie beobachtet. Wir sind gut positioniert, um unsere Beziehungen zu europäischen Sammlern und Händlern zu vertiefen", so Susanna Wenniger, Head of Photographs.



Über Artnet

Artnet ist mit über 55 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Seit der Gründung 1989 hat Artnet die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 15 Millionen Auktionsergebnisse einschließlich KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 250.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet bildet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

