DGAP-News: AUTO1 Group SE: Q4 2021 Absatz- und Ankaufszahlen

AUTO1 Group SE: Q4 2021 Absatz- und Ankaufszahlen Berlin, 18. Januar 2022 - Die AUTO1 Group veröffentlicht heute die Absatz- und Ankaufszahlen für Q4 2021 und das Gesamtjahr 2021. Künftig wird die AUTO1 Group regelmäßig in den ersten zwei Wochen nach Quartalsende Absatz- und Ankaufszahlen veröffentlichen. In Q4 2021 setzte Autohero ein Rekordvolumen von mehr als 13.800 Fahrzeugen ab und in unserem Merchant Segment verkauften wir mehr als 153.000 Autos. Mit Rekordankäufen von mehr als 20.800 Autos für Autohero und über 159.000 Merchant-Fahrzeugen in Q4 2021 sind wir sehr gut für weiteres Wachstum in Q1 2022 positioniert. Wir danken unseren Kunden, Mitarbeitern, Partnern und Aktionären für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. Q4 2021 Fahrzeug-

Ankäufe Wachstum

ggü. Vorjahr Verkaufte

Fahrzeuge Wachstum

ggü. Vorjahr Autohero 20.800 +158% 13.850 +231% Merchant 159.800 +35% 153.000 +35% Gesamt 180.600 +42% 166.850 +42% FY 2021 Fahrzeug-

Ankäufe Wachstum

ggü. Vorjahr Verkaufte

Fahrzeuge Wachstum

ggü. Vorjahr Autohero 58.109 +254% 41.355 +307% Merchant 559.126 +31% 555.277 +24% Gesamt 617.235 +39% 596.632 +30% Die vollständigen Ergebnisse und Finanzzahlen für Q4 2021 und das Gesamtjahr 2021 werden am 23. März 2022 bekannt gegeben. Endgültige Zahlen können abweichen. Die Absatzzahlen der AUTO1 Group stellen nur einen Maßstab für die finanzielle Leistung des Unternehmens dar und sollten nicht als Indikator für Quartalsergebnisse herangezogen werden, die von einer Vielzahl von Faktoren abhängen.

Über AUTO1 Group



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1.com betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen anzubieten. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com Investor Relations Kontakt

Alexander Enge

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

