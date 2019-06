DGAP-News: Aves One verkauft Logistikimmobilie für EUR 11,1 Mio.

DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

Aves One verkauft Logistikimmobilie für EUR 11,1 Mio.



11.06.2019 / 08:00

Aves One verkauft Logistikimmobilie für EUR 11,1 Mio



Hamburg, 11. Juni 2019 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich Logistik-Assets, verkauft im Zuge der weiteren Fokussierung auf die Kerngeschäftsfelder ihre Logistikimmobilie im Business Park Alsdorf bei Aachen. Der Verkaufspreis liegt bei EUR 11,1 Mio. Bei der im Jahr 2017 fertig gestellten Immobilie handelt es sich um eine hochmoderne Kontraktlogistikhalle mit einer Gesamtmietfläche von etwa 12.000 qm. Aves One hatte die Immobilie im April 2018 für rund EUR 10 Mio. erworben. Käufer ist Nuveen Real Estate, einer der weltweit größten Immobilien-Investmentmanager. Das Closing erfolgte am 7. Juni 2019. Beraten wurde Aves One bei der vorliegenden Transaktion von der Logivest GmbH.



"Wir werden die liquiden Überschüsse aus dem Verkauf dafür nutzen, um unsere Position im zukunftsträchtigen Markt für Güterwagen weiter auszubauen. In diesem Segment bieten sich uns attraktive Möglichkeiten. Mit weiteren Zukäufen wollen wir im laufenden Geschäftsjahr den Assetbestand kontinuierlich weiter ausbauen", kommentiert Herr Bauer, Vorstand der Aves One AG, die Transaktion.



Über die Aves One AG

Die Aves One AG ist ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Gesellschaft plant das Asset-Volumen bis Ende des Jahres 2019 auf über eine Milliarde Euro zu steigern. Mit einem jungen, ertragsstarken Güterwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811).



Weitere Informationen

www.avesone.com



Kontakt

Aves One AG

Jürgen Bauer, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

F +49 (40) 696 528 359

E ir@avesone.com

