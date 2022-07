DGAP-News: beaconsmind AG: Giulia Sattin wird CFO der beaconsmind AG

DGAP-News: Beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG: Giulia Sattin wird CFO der beaconsmind AG Zürich, Schweiz 22. Juli 2022 Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat Giulia Sattin mit Wirkung zum 1. August 2022 zum Chief Financial Officer (CFO) berufen. Sie wird bei beaconsmind unter anderem die Bereiche Finanzen, Rechnungslegung, Liquiditätsplanung, Controlling und ESG verantworten. Giulia Sattin verfügt über langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how in der Finanzbranche. Zuletzt war sie bei Cavotec SA, einem weltweit führenden Cleantech-Unternehmen, als Vice President Group Finance, Controlling & Planning tätig. Dort verantwortete sie das Reporting auf Konzernebene und war für Compliance zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei Cavotec war sie bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC an den Standorten Lugano (Schweiz) und Mailand (Italien) angestellt. Frau Sattin betreute dort börsennotierte internationale Kunden sowie Unternehmen, unter anderem aus dem Bereich Handel und Mode. Max Weiland, CEO von beaconsmind: Wir freuen uns, mit Giulia Sattin eine ausgewiesene Finanzexpertin bei uns begrüßen zu können. Sie hat eine starke Erfolgsbilanz in der Finanzplanung und -steuerung vorzuweisen und wird mit ihrer Expertise im Handel wichtige Impulse für unser weiteres Wachstum setzen. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-54

