DGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai 2022 erneut virtuell

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai 2022 erneut virtuell



11.02.2022 / 12:28

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai 2022 erneut virtuell Haselünne, 11. Februar 2022 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute bekanntgegeben, ihre ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai 2022 erneut als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Diese Entscheidung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach eingehender Beurteilung der pandemischen Lage getroffen. Die Gesundheit seiner Aktionärinnen und Aktionäre, seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie seiner Dienstleister und Gäste haben für das Unternehmen höchste Priorität. Das Pandemiegeschehen ist gegenwärtig weiter sehr stark ausgeprägt - insbesondere durch den deutlichen Anstieg der Inzidenzzahlen in Folge der so genannten Omikron-Variante des Coronavirus. Die weitere Entwicklung im noch für deren Vorbereitung verbleibenden, kurzen Zeitraum bis zur Hauptversammlung ist nicht klar absehbar. Im Sinne des Gesundheitsschutzes aller Beteiligten und vor dem Hintergrund bestehender, erheblicher Unsicherheiten in Verbindung mit einer Präsenzveranstaltung und deren Organisation haben Vorstand und Aufsichtsrat daher entschieden, die Hauptversammlung auch in diesem Jahr virtuell - ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten und der Gäste - durchzuführen. Weitere Informationen zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft am 18. Mai 2022 werden mit der Einberufung bekanntgegeben, welche voraussichtlich am 7. April 2022 veröffentlicht wird. Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

