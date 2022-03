DGAP-News: BINECT AG: NEUER BINECT ENTERPRISE CUBE - MEILENSTEIN BEI BINECT ONE ERREICHT

DGAP-News: Binect AG / Schlagwort(e): Markteinführung

BINECT AG: NEUER BINECT ENTERPRISE CUBE. MEILENSTEIN BEI BINECT ONE ERREICHT. - Binect Enterprise Cube gelaunched - Standardisierte Software, neuer Web Client, neues Betriebsmodell - Meilenstein für die Plattform-Harmonisierung "Binect ONE" Weiterstadt, 02.03.2022. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) hat mit ihrer Tochtergesellschaft Binect GmbH einen großen Meilenstein bei der angekündigten Plattformharmonisierung erreicht: Mitte Februar wurden die ersten Kunden mit dem neuen Binect Enterprise Cube ausgestattet. Der Binect Enterprise Cube ist der Nachfolger des im Mittelstand sehr erfolgreichen Binect Cube, der auch die Basis für die E-Postbusiness Box bildete, die von der Deutschen Post AG ebenfalls sehr erfolgreich im Mittelstand verkauft wird. Basierten die Kernprodukte Binect Enterprise und Binect Cube bislang auf zwei unterschiedlichen Softwareentwicklungen, nutzen beide ab sofort eine identische Plattform. Die Entwicklung neuer Features muss entsprechend nur noch einmal erfolgen, was den Entwicklungsaufwand deutlich reduziert und die Release-Geschwindigkeit erhöht. Zudem entfällt perspektivisch der Pflege- und Betriebsaufwand für die bisherige Cube-Plattform. Insgesamt stellt die Binect AG dem Mittelstand mit dem Binect Enterprise Cube eine standardisierte digitale Poststelle zur Verfügung und vollzieht einen wichtigen Schritt in der Entwicklung vom Systemhaus zum plattformbasierten Softwareanbieter. Web Client und Betriebsmodell ebenfalls neu Parallel zur Entwicklung des neuen Binect Enterprise Cube, ist darüber hinaus für alle künftigen Enterprise-Angebote ein neues hochautomatisiertes und flexibles Betriebsmodell entwickelt und umgesetzt worden. Dieses erlaubt es, die aktuelle Binect Enterprise Software und künftige Weiterentwicklungen automatisiert, einfach, schnell und sicher zu verteilen. Zudem können Binect-Produkte durch die technologische Weiterentwicklung der gesamten Plattform künftig ohne größere Eingriffe aktualisiert und auf beliebige Kundenumgebungen (On-Premise, MultiCloud oder Rechenzentren) verteilt werden. Den Binect-Kunden bieten die neue Software-Plattform sowie die Nutzung des ebenfalls neuen Binect Web Clients zusätzliche Funktionen und ein hochgradig standardisiertes Angebot. Mit dem Binect Enterprise Cube steht dem Mittelstand eine umfassende digitale Poststelle zur Verfügung, die mit geringen Implementierungsaufwänden das Outsourcing des gesamten Postausgangs ermöglicht. Dank der nun identischen Software-Plattform steht dem Kunden ein nahtloser Upgrade-Pfad auf mächtigere Enterprise-Versionen (SaaS) zur Verfügung. Alle neuen Binect-Cube-Kunden erhalten damit die Möglichkeit, künftig ohne den vollständigen Wechsel der Anwendung bei Bedarf das volle Spektrum der Binect Enterprise Software zu nutzen. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

