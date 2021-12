DGAP-News: Biotest AG: Biotest passt Prognose an

DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Biotest AG: Biotest passt Prognose an



08.12.2021 / 19:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Biotest passt Prognose an Bedarf an Arzneimitteltherapien mit Gerinnungsfaktoren kann mit enormem Wachstum der Immunglobuline nicht mithalten

Biotest produziert Gerinnungsfaktoren nur noch absatzkorreliert und nimmt Abschreibungen auf vorhandenes Rohmaterial vor

Dreieich, 08. Dezember 2021. Auf der ganzen Welt verdoppelt sich aktuell etwa alle 7 Jahre der Bedarf an humanem Blutplasma, um seltene Erkrankungen vor allem mit Immunglobulinen therapieren zu können. Bei der Fraktionierung von Plasma fallen immer drei Kuppelprodukte an. Eines davon ist das sogenannte Kryopräzipitat, das die menschlichen Gerinnungsfaktoren enthält. Der Bedarf an Arzneimitteltherapien mit Gerinnungsfaktoren, z.B. in der Hämophilie oder in der Intensivmedizin kann mit dem enormen Wachstum des Immunglobulin Sektors nicht mithalten, zumal in diesem therapeutischen Bereich die Plasmaproteine auch mit synthetisch hergestellten Arzneimitteln wie rekombinanten, halbwertszeitverlängerten Faktorkonzentraten oder bispezifischen Antikörpern um den Einsatz konkurrieren. Bedingt dadurch wird ein Teil des anfallenden Kryopräzipitates weltweit durch die Hersteller nicht zur Produktion von Arzneimitteln herangezogen. Dieser Trend wird sich so mittelfristig fortsetzen. Deshalb wird Biotest zukünftig den Faktor VIII nur noch absatzkorreliert produzieren und Wertberichtigungen auf vorhandenes Rohmaterial in Höhe von ca. 38 - 45 Mio. € vornehmen. Dementsprechend korrigiert Biotest seine EBIT Prognose für das Jahr 2021 von - 5 bis - 10 Mio. € auf ca. - 43 bis - 55 Mio. €. Die genauen finanziellen Auswirkungen dieses Einmaleffekts werden derzeit noch ermittelt. Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

08.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de