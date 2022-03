DGAP-News: BRAIN Biotech AG: Ergebnisse der Hauptversammlung zum Finanzjahr 2020/21 der BRAIN Biotech AG

DGAP-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ergebnisse der Hauptversammlung zum Finanzjahr 2020/21 der BRAIN Biotech AG Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

Aktionärsmehrheit genehmigt Kapitalvorratsbeschlüsse

Positiver Ausblick ins neue Geschäftsjahr Zwingenberg, 9. März 2022 - Bei der heutigen Hauptversammlung der BRAIN Biotech AG wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet. Alle gestellten Anträge wurden von den teilnehmenden Aktionären angenommen, darunter der Wechsel des Abschlussprüfers sowie ein erneuerter Kapitalvorratsbeschluss, um flexible Finanzierungsoptionen für das zukünftige Wachstum der BRAIN Biotech AG zu schaffen. Vorstandsvorsitzender Adriaan Moelker betonte mit Blick in die Zukunft: "Unsere höchste Priorität bleibt, dass die BRAIN Biotech AG profitabel wird. Um das zu erreichen, werden wir unser Wachstum weiter beschleunigen, Kosten kontrollieren, Synergien innerhalb der BRAIN-Gruppe heben sowie Prozesse weiter optimieren. Wir werden uns weiterhin auf unsere Inkubator-Pipeline fokussieren und sie, wie bereits kommuniziert, systematisch steuern. Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir klare Verantwortlichkeiten innerhalb der einzelnen Unternehmen und der gesamten Gruppe definiert. Hierdurch haben wir in den letzten beiden Jahren die Voraussetzungen für künftiges profitables Wachstum geschaffen, und wir sind zuversichtlich, dass das BRAIN-Team unsere kommunizierten, ambitionierten Ziele erreichen wird." Finanzvorstand Lukas Linnig fasste die Entwicklung der Zahlen im vergangenen Geschäftsjahr zusammen: "Das letzte Quartal im Geschäftsjahr 2020/21 zeigt trotz der Corona-Pandemie eine deutliche Geschäftsbelebung. Dieser positive Trend hat sich im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahrs fortgesetzt. Wir haben aktuell eine stabile Cash-Position und wollen 2021/22 auf einen stabilen Wachstumspfad zurückkehren. Dabei wird unsere Gen-Editing-Technologieplattform, die wir momentan aufbauen, einen großen Beitrag leisten. Wir sind auf einem sehr guten Weg und haben dies auch in unserer quantitativen Gesamtjahresprognose zum Ausdruck gebracht." Zum Zeitpunkt der Abstimmung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten war zwischen 10.153.716 und 13.918.524 des in 21.847.495 Namensaktien eingeteilten Grundkapitals vertreten. Die Teilnahmerate an Abstimmungen, gemessen am Grundkapital, lag damit zwischen 46,48% und 63,71%. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse, die Präsentationen des Vorstands sowie alle weiteren Dokumente zur Hauptversammlung sind auf der Website von BRAIN Biotech einzusehen: https://www.brain-biotech.com/de/investoren/hauptversammlungen/hv-gj-2020-21. Über BRAIN Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg. Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe. Die Gruppe entwickelt und vertreibt B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe. BRAIN optimiert außerdem mikrobielle Produktionsstämme und entwickelt Prozesse für die Präzisionsfermentation bis hin zum industriellen Maßstab. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Unsere Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab. Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Kontakt Investor Relations

Michael Schneiders

Head of Investor Relations & Sustainability

Tel.: +49 6251 9331-86

E-Mail: mis@brain-biotech.com



Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com Folgen Sie BRAIN Biotech auf Twitter (@BRAINbiotech) und LinkedIn (BRAIN Biotech AG) Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben. Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

