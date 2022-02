DGAP-News: Cannovum AG launcht Cannabis Medical Education Plattform

DGAP-News: CANNOVUM AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) gibt den Launch ihrer Medical Education Plattform (CME) bekannt.

Dabei handelt es sich um eine kostenlose, umfangreiche virtuelle Weiterbildungsplattform für medizinisches Cannabis, in dem die medizinisch-therapeutischen Grundlagen von Medizinalcannabis wissenschaftlich aufbereitet werden. Das Weiterbildungsangebot besteht aus vier unterschiedlichen Bereichen: 1.) CANNOVUM Onlineseminare: on-demand Videokurse mit Experten, die regelmäßig um aktuelle Themen erweitert werden 2.) CANNOVUM Workshops: individuell gestaltete Workshops für medizinisches Fachpersonal 3.) CANNOVUM Studienmaterial Broschüren und Informationsmaterial zum Selbststudium 4.) CANNOVUM Literatur: ein Literaturservice mit aktuellen Literatursammlungen und regelmäßigen Studienzusammenfassungen Nach wie vor sind Cannabis und die Wirkweisen im Körper nur selten Teil der medizinischen oder pharmazeutischen Ausbildung. Ärzte, Apotheker und medizinisches Fachpersonal müssen sich daher das Wissen durch Weiterbildungen aneignen. "Wir haben die Cannovum Medical Education ins Leben gerufen, weil das Thema Cannabis gesellschaftlich leider immer noch sehr stark stigmatisiert wird und viele Patienten, denen eine Cannabis-Therapie helfen könnte, keinen Zugang dazu haben. Mit den Weiterbildungen über das medizinische Potential von Cannabis können wir Vorbehalte abbauen und ein breiteres Verständnis für diese Therapieform vermitteln. So können wir insbesondere Ärzte, Apotheker und medizinisches Fachpersonal dabei unterstützen, die Versorgung von Patienten zu verbessern und jedem Patienten die beste Therapie zu ermöglichen", sagt Pia Marten, CEO der Cannovum AG. Geleitet werden die einzelnen Kurse von Cannovums Medical Advisory Board: Dr. med. Dipl.-Chem. Konrad F. Cimander, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Suchtmedizin und Cannabis-Therapie und Chief Medical Advisor bei Cannovum, Priv. Doz. Dr. med. habil. Philipp Sewerin, Privatdozent und Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und Dr. Sandra Bütow, Head of Medical Affairs bei Cannovum. Die Cannovum Medical Education vereint fundierte, wissenschaftliche Expertise mit dem Wissensschatz langjähriger Erfahrungen mit cannabis-basierten Therapien, um Fachpersonal in der Versorgung von Patienten optimal zu unterstützen. Kontakt: Linda Rasch, IR & PR, Cannovum AG

Telefon +49 30 3982 163 62, linda.rasch@cannovum.com Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unternehmen. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabis-basierten Therapien. Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

