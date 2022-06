DGAP-News: CLIQ Digital: Einladung zum Strategie-Update

DGAP-News: CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

09.06.2022 / 13:00

Am Mittwoch, den 15. Juni, wird CLIQ Digital in digitaler Form und zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte ein Strategie-Update präsentieren. Erfahren Sie mehr über die jüngste Geschäftsentwicklung von CLIQ, die nächsten strategischen Schritte und die weiteren Zukunftsaussichten. Sie sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Präsentationen werden in englischer Sprache gehalten. Wann: Mittwoch, 15. Juni 2022, um 15:00 Uhr MESZ Wo: Online per Webcast im Zuhörer-Modus unter www.cliqdigital.com/strategy Tagesordnung: 1. STRATEGISCHE POSITIONIERUNG

Luc Voncken | CEO Mission und Geschäftsbereiche von CLIQ Digital

Strategischer Ausblick

Positionierung von CLIQ in der DACH-Region 2. PERFORMANCE

Ben Bos | Mitglied des Vorstands Aktuelle Geschäftsentwicklung von CLIQ Digital 3. PRODUKTE

George Ursateanu | Geschäftsführer CLIQ Digital führt eine neue Streaming-Marke ein: CLIQ.de

Überblick über die neuesten Partnerkooperationen und Produkte von CLIQ

Kontakte Investor Relations: Sebastian McCoskrie

s.mccoskrie@cliqdigital.com

+49 151 52043659 Julián Palacios

j.palacios@cliqdigital.com

+49 151 18476600 www.cliqdigital.com/investors Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111 Finanzkalender Strategie-Update Mittwoch 15. Juni 2022 2Q/6M 2022 Finanzbericht & Gewinnmitteilung Dienstag 2. August 2022 3Q/9M 2022 Finanzbericht & Gewinnmitteilung Donnerstag 3. November 2022 Über CLIQ Digital CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance-Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Produzenten von Inhalten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und ist Bestandteil des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

